Manuel Adorni inauguró en Mendoza el primer proyecto bajo el RIGI

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este jueves en Las Heras, provincia de Mendoza, la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico "El Quemado", destacando que se trata del primer proyecto realizado bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

El funcionario estuvo acompañado por el gobernador local, Alfredo Cornejo, y el presidente de YPF, Horacio Marín.

Durante el acto, el ministro coordinador subrayó la relevancia de la obra para el sector energético nacional.

El impacto del RIGI y las proyecciones energéticas

Durante su discurso, el funcionario nacional ponderó la estabilidad macroeconómica como pilar para la llegada de capitales.

"Lo que vimos acá es la Argentina del futuro. Felicitaciones de antemano a Horacio y a las miles de personas que estuvieron involucradas en esto", expresó el vocero presidencial. Según datos oficiales, la iniciativa demandó una inversión de 220 millones de dólares.

Adorni vinculó el éxito de la planta solar con el nuevo marco normativo impulsado por el Gobierno de Javier Milei: "El RIGI es un claro ejemplo de que la política pública es una herramienta para garantizar al sector privado condiciones necesarias para apostar a largo plazo y crecer".

Además, proyectó que el esquema de incentivos podría captar inversiones totales por 94.000 millones de dólares.

Reformas laborales y autonomía provincial

En el marco de su visita a Cuyo, el jefe de Gabinete repasó otros hitos legislativos, como la Ley de Modernización Laboral y la nueva Ley de Glaciares.

Sobre esta última, destacó que permitirá a cada provincia manejar sus recursos de forma más autónoma.

"Las provincias son una parte imprescindible de esta nueva Argentina que mira hacia el futuro y por eso el RIGI es federalismo en serio", sostuvo el funcionario ante la presencia de Alfredo Cornejo.

Por su parte, Horacio Marín, titular de YPF, brindó detalles sobre el horizonte exportador de la compañía y el país hacia la próxima década.

"Nuestros números internos nos dan más de US$40.000 y más cerca de US$50.000 millones" en exportaciones energéticas para el año 2031, concluyó el directivo.