El contratista ratificó que Adorni le pagó en negro pero confió en la inocencia del jefe de Gabinete: "Lo adoro, es honesto"

Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de la remodelación de la casa que Manuel Adorni compró en el country Indio Cuá, ratificó este jueves que el costo de la obra fue 245.000 dólares que el jefe de Gabinete pagó en negro. Sostuvo, además, que es "muy normal" la evasión en la construcción y confió en la inocencia del ministro coordinador, que es investigado por enriquecimiento ilícito.

"Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo", aseveró Tabar en una entrevista televisiva.

El contratista, que ya declaró como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita, confirmó que 245 mil dólares "es el monto final" de la obra, que tenía un presupuesto inicial de "85 mil dólares más 9 mil de la pileta", pero "después se fueron sumando cosas que empezaron a pedir".

Tabar confirmó que la remodelación de la casa de Adorni en el country Indio Cuá costó 245.000 dólares.

Tabar también brindó en las últimas horas una entrevista radial y ante la consulta de si hubo contrato de por medio y si los pagos se hacían en efectivo, aseveró que "es muy normal que en la construcción" se hagan las cosas "en negro". "Acá parece que los únicos dos que hemos evadido serían Manuel y yo", lamentó.

"Estoy convencido que es honesto"

En este marco, Tabar defendió al jefe de Gabinete al que consideró "honesto". "Yo lo adoro a Adorni y espero que cuanto antes pueda solucionar sus problemas. Sé la clase de persona que es, y estoy convencido de que va a poder demostrarlo. Creo en él, en su familia y en lo que son. Él era un cliente amigo. La política no me interesa", expresó.

En tanto, sostuvo que fueron "normales" los mensajes que recibió por parte del funcionario días antes de declarar en la causa por enriquecimiento ilícito.

"Fueron llamados o mensajes normales, como hablábamos una o dos veces por semana. La diferencia es que esos últimos mensajes que tenía en el teléfono el fiscal me pidió que explicara qué se había hablado, entiendo que es lo que está trabajando la Justicia hoy", apuntó y sentenció: "Me preguntaron si me sentía presionado por Manuel y dije que no".