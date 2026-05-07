La dura respuesta del contratista de Adorni a Milei tras ser tildado de "militante K" y tener "prontuario dudoso"

El arquitecto Matías Tabar, contratista de las obras en la casa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el country Indio Cuá, salió al cruce del presidente Javier Milei después de que este lo tildara de "mentiroso, militante kirchnerista" y cuestionara su "prontuario dudoso".

Tabar publicó en su cuenta de X: "Tristeza, angustia, dolor en el corazón, escuchar al presidente de la Nación, Javier Milei, cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con Mauricio Macri y con La Libertad Avanza". El mensaje fue leído como un golpe directo a la Casa Rosada en medio del escándalo judicial.

Sin embargo, el historial público del contratista contradice la caracterización presidencial: sus redes muestran fuertes críticas al kirchnerismo, incluyendo publicaciones que cuestionan a Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa por la inflación durante el gobierno anterior.

La declaración judicial que compromete a Adorni

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Tabar declaró ante la Justicia que Adorni le abonó US$245.000 en efectivo y sin factura por los arreglos en la propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz: US$55.000 en 2024 y los US$190.000 restantes en 2025. El arquitecto también entregó su celular y aportó datos de los trabajadores que intervinieron en la obra.

El contratista además reveló que Adorni lo contactó mediante mensajes temporales de WhatsApp para ofrecerle "ayuda" antes de su declaración. Tabar dijo que inicialmente lo consideró, pero tras recibir asesoramiento rechazó ese contacto para evitar que se interpretara como la elaboración de una estrategia común.

Milei, por su parte, intentó quitarle peso a las revelaciones y cuestionó la cobertura mediática: "Hablaban de unas cascadas y se vieron que eran dos cañitos de agua. Ustedes tienen una predilección por darle valor a mentiras", dijo en declaraciones a LN+.