La productora de Grandio siguió cobrando de la TV Pública pese al escándalo por el viaje a Punta del Este

El escándalo no frenó la relación comercial. La productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandio -el amigo de Manuel Adorni que viajó con él a Punta del Este en un avión privado-, cobró $3.012.900 el 9 de abril pasado por la emisión del programa "Enredados" en el streaming de la TV Pública, exactamente un mes después de que estallara el caso.

La revelación es de LA NACION, que accedió a las órdenes de pago emitidas por Radio y Televisión Argentina (RTA) a favor de Imhouse. Los registros muestran pagos mensuales desde octubre del año pasado: $1.920.000 en noviembre, $2.323.200 en enero, $2.758.800 en marzo y el último, $3.012.900, ya en pleno escándalo.

El dato cobra mayor peso porque Adorni declaró ante el Congreso, en respuesta a la pregunta 1080 de su informe de gestión, que "Radio y Televisión S.A.U. no asumió pagos a IMHOUSE S.A.". Los documentos contradicen esa afirmación.

El rol de Horacio Silva y la causa judicial

La figura de Horacio Silva, presidente de Imhouse, aparece en el centro de la causa. Según el testimonio del broker Agustín Issin Hansen, fue Silva -identificado como "Horacio"- quien pagó en efectivo el vuelo de regreso desde Punta del Este. Por eso, el juez Ariel Lijo ya ordenó analizar las comunicaciones de Silva y Grandio para determinar con quiénes hablaron antes y después de la firma de los contratos con la TV Pública.

Manuel Adorni junto a su "amigo" Marcelo Grandio.

En total, la Justicia tiene en la mira al menos seis contratos entre Imhouse y RTA: tres vinculados al ciclo "Giros en línea Recta" -donde Adorni participó como entrevistado-, el de "Enredados" y otros dos programas. Todos llevan la firma de Silva y del interventor de los Medios Públicos, Carlos María Curci González.

Consultado en el Congreso, Adorni intentó tomar distancia con un juego de palabras: "No existe contrato alguno celebrado entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío". La aclaración es técnicamente exacta -los contratos son con la productora, no con Grandio a título personal-, pero esquiva el fondo del asunto. Además, aunque Adorni no firmó esos convenios, RTA dependía formalmente de su área: él mismo lo había confirmado en junio de 2024, cuando anunció que los medios públicos pasarían a la órbita de Comunicación.

La causa tiene otro flanco: la Justicia también investiga transferencias bancarias que Imhouse le realizó directamente a Adorni, que suman aproximadamente $1.600.000 entre finales de 2022 y todo 2023, cuando él aún era vocero presidencial. "Es mi amigo de la vida", solía repetir el jefe de Gabinete cada vez que le preguntaban por Grandio.