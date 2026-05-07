Francos sostuvo que "el tema Adorni tenía que haberse terminado mucho antes"

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos sostuvo que el escándalo que involucra a su sucesor, Manuel Adorni, es "un tema que tenía que haberse terminado mucho antes" ya que "empioja mucho" la relación del Gobierno de Javier Milei con la ciudadanía.

"Cualquier cosa que vos quieras plantear, volvés otra vez al mismo tema", lamentó el ex funcionario en una entrevista concedida este jueves.

En este punto, criticó: "Me parece que llevamos dos meses y pico hablando de Adorni y hay otros temas en Argentina para conversar".

"Lo que me molesta es que estemos dándole vuelta a este tema durante tanto tiempo"

Francos, en este marco, respaldó el pedido de la senadora nacional por La Libertad Avanza Patricia Bullrich para que Adorni presente su declaración jurada y explique cuanto antes su situación patrimonial.

"Cuando un funcionario ingresa al gobierno, presenta su declaración jurada; cuando sale del gobierno presenta una declaración jurada y en el medio la tiene que presentar anualmente", recalcó el ex jefe de Gabinete, quien evaluó que toda demora genera suspicacias.

Luego, insistió: "A mí lo que me molesta es que estemos dándole vuelta a este tema durante tanto tiempo, siendo el centro de la conversación pública sin que haya una respuesta contundente".

Reiteró que "todo esto empioja mucho la relación del gobierno con la ciudadanía y los temas que están pendientes para llevar adelante". "Creo que sería bueno que se aclare, que se presente la declaración", remarcó.

Francos, por último, evitó opinar sobre la continuidad de Adorni al señalar que la decisión corresponde al presidente Javier Milei.