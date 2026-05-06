Patricia Bullrich le exigió a Adorni que presente su declaración jurada "de inmediato"

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, le exigió a Manuel Adorni que presente "de inmediato" su declaración jurada si es "tiene todo probado como dice" y consideró que su situación judicial "empantana" al Gobierno.

"¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla. Si él dijo que él tiene todo probado, esa prueba para mí, tiene que ser inmediata", apuntó la ex ministra de Seguridad, en diálogo con el periodista Eduardo Feimann.

Y apuntó: "Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana".

En ese sentido, Bullrich apuró al funcionario con su presentación, al considerar que "si no hay contundencia y no hay rapidez, el proyecto y el país sufren".

El jefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y en las últimas semanas se le han detectado gastos exorbitantes que están en la mira de la Justicia.

De acuerdo a las investigaciones, entre lo que lleva gastado y lo que todavía debe, tiene compromisos por más de 800 mil dólares.

Frente a estas investigaciones, la ex ministra dijo: "Estamos haciendo un esfuerzo inédito. Tenemos que salir adelante, no podemos fracasar esta vuelta. Si hay funcionarios que tienen que dar explicaciones, lo harán".