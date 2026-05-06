Adorni habría llamado al contratista el mismo día en que declaró en la Justicia

La situación judicial de Manuel Adorni va de mal en peor. La denuncia efectuada por la diputada Marcela Pagano, pidiendo la detención del funcionario por presuntos intentos de entorpecer la investigación, va tomando cuerpo pese al rechazo inicial del fiscal Gerardo Pollicita.

Es que, de las pericias que se están realizado sobre el teléfono celular del contratista que realizó las reformas en la casa del country Indio Cuá, que declaró que el jefe de Gabinete gastó la friolera de 245 mil dólares en las modificaciones, surge una aparente llamada desde el teléfono del propio Adorni el mismo día que Matías Tabar debía testimoniar ante el magistrado.

El llamado que recibió Tabar fue atendido por el contratista y la conversación tardó tres minutos, un lapso para nada despreciable como para mantener una conversación. Hay también otros mensajes, tanto escritos como de audio que han sido borrados y los peritos están intentando recuperar, pero esa conversación de tres minutos, justo antes que el testigo declare, llama la atención de los investigadores.

Debe recordarse que, la secretaria de la empresa de viajes en avión privado, que habría contratado Marcelo Grandío para los viajes de Adorni y su familia a Punta del Este, también hizo saber al fiscal que había recibido llamados del periodista incluso, durante la propia declaración testimonial. La mujer dijo sentirse intimidada y el juez Ariel Lijo le prohibió a Grandío volver a comunicarse con ella o acercarse de cualquier modo.

El estudio del contenido del celular que el contratista entregó voluntariamente, sigue adelante y lo que se busca es el cotejo de conversaciones con Adorni o su esposa, Bettina Angeletti, que corroboren los datos sobre modificaciones y adquisiciones y especialmente los costos, que demandó la reforma en Indio Cuá.