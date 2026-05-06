Violento robo en cercanías de la propiedad del contratista de Manuel Adorni

Un violento episodio delictivo tuvo lugar en la madrugada de este miércoles en el barrio Chacras de Martín Fierro, ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz.

Según fuentes policiales, un grupo de seis individuos encapuchados y armados irrumpió en una vivienda cercana a la propiedad de Matías Tabar, el constructor que realizó las reformas en la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El hecho generó alarma debido a la proximidad geográfica con el testigo que recientemente declaró ante la Justicia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Contexto judicial y declaración de Tabar

El robo se produce días después de que Matías Tabar prestara testimonio ante el fiscal Gerardo Pollicita.

En su declaración, el contratista afirmó haber recibido un pago de 245.000 dólares en efectivo por parte de Manuel Adorni para realizar refacciones en su propiedad del country Indio Cuá.

Este monto llamó la atención de los investigadores, ya que supera la cifra de 120.000 dólares que el funcionario nacional declaró haber abonado por la compra total del inmueble.

Medidas en la causa por enriquecimiento ilícito

En paralelo al hecho policial, el juez federal Ariel Lijo ordenó este miércoles el levantamiento del secreto fiscal del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti.

La medida busca esclarecer el origen de los fondos utilizados para las obras, que incluyeron la construcción de una pileta y una cascada.

"Si señalaste con el dedo a todo el mundo, tenés que explicar cómo hiciste la plata", había manifestado previamente el legislador Darío Nieto al referirse a la situación del funcionario.

Por su parte, la justicia también ordenó revisar la información tributaria en ARBA para determinar la valuación fiscal y los movimientos financieros del matrimonio en el periodo investigado.