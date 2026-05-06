El PRO le exige explicaciones a Manuel Adorni por la investigación de su patrimonio

El presidente del bloque del PRO en la Legislatura porteña, Darío Nieto, manifestó este miércoles que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debe brindar una rendición de cuentas pública sobre su situación patrimonial.

Según el legislador, el argentino de a pie quiere saber qué pasó en relación a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el funcionario nacional.

Críticas a la gestión de la transparencia

Nieto, quien fuera secretario privado de Mauricio Macri, expresó que el escenario actual le genera una mezcla de malestar y decepción, vinculándolo con las promesas de campaña de la gestión de La Libertad Avanza.

En declaraciones radiales, el dirigente señaló la contradicción entre el discurso oficial y las denuncias vigentes.

"Está muy bien que vaya a la Justicia, me parece bárbaro, pero vos le debés explicaciones al argentino que no llega a fin de mes, que no tiene para comer o cuenta los mangos para llegar al último día", sostuvo el legislador, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

El rol de Mauricio Macri y el futuro de la alianza

Durante la entrevista, el legislador recordó que el ex presidente Mauricio Macri fue de los primeros en cuestionar la designación del actual jefe de Gabinete.

Asimismo, sugirió que el Poder Ejecutivo podría haber optado por desplazar temporalmente al funcionario mientras se desarrolla el proceso legal: "Poner a Adorni en ‘stand by' hasta que explique lo que pasó públicamente y en la Justicia, y después podía haber vuelto a su cargo".

Finalmente, Nieto tomó distancia de una fusión inmediata entre el PRO y el partido de Javier Milei a nivel nacional, aunque reconoció la necesidad de acuerdos electorales en la Provincia de Buenos Aires para enfrentar al gobernador Axel Kicillof. Respecto al liderazgo de su espacio, fue tajante:

"Si señalaste con el dedo a todo el mundo, tenés que explicar cómo hiciste la plata", sentenció, tras ratificar que en su partido desean que Mauricio Macri vuelva a ser candidato presidencial.