Desde Estados Unidos, Javier Milei negó rumores de reemplazo de Manuel Adorni

El respaldo de la cúpula libertaria al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reaparece a ritmo con los escándalos. El presidente, Javier Milei, lo ratificó con una foto antes de viajar y tras la declaración del contratista, ya desde los Estados Unidos, volvió a ocuparse de desmentir un reemplazo: "ni de un modo tangencial se sugirió algo así".

Cerca del funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito, reaccionaron al mensaje de Milei en la red social X ante la consulta de cronica.com.ar: "Desde el primer momento el apoyo del Presidente es total. No va a haber cambios", confían.

La mirada del círculo de confianza de Adorni no es menor cuando hay ministros de La Libertad Avanza que ya dejan trascender fuera de los micrófonos su intención de pedirle a Milei el desplazamiento.

Javier Milei, el gabinete y primera plana de La Libertad Avanza en apoyo a Adorni en el Congreso.

El clima de versiones cruzadas en la cima violeta carga de expectativa la previa de la reunión del viernes que anticipó este medio: Adorni citó a los ministros a la Casa Rosada a una reunión de gabinete nacional en la que se especula con la presencia de Milei -regresa de Estados Unidos el jueves- y Karina Milei.

Asistiría también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hombre de máxima confianza de Karina, que en las últimas horas negó estar en un lista corta de posibles sucesores: "Banco a Manuel Adorni, no hay posibilidad de que lo reemplace como jefe de Gabinete".

Qué dijo Javier Milei sobre un reemplazo para Adorni

En ese marco, Milei cruzó este miércoles un artículo de un medio periodístico titulado "(Luis) Caputo propone a Pablo Quirno para reemplazar a Adorni y a Juan Pazo como canciller. Karina Milei se opone y la interna paraliza al Gobierno".

Lo hizo desde Los Ángeles, donde está invitado por el Instituto Milken para dar un discurso. Lo acompañan el Ministro de Economía y el Canciller. La Secretaria General de la Presidencia, "El Jefe", cambió de idea a último momento y se bajó de la comitiva, algo poco habitual.

El enojo de Milei con las versiones de reemplazo de Adorni.

La decisión de quedarse en el país de Karina Milei alimentó rumores que corren hace rato por la Casa Rosada. Uno es que los ministros tienen intención de transmitirle al Presidente su preocupación por el impacto negativo en su imagen de las acusaciones sobre Adorni y su patrimonio; por lo que el viaje de más de 14 horas a la costa oeste estadounidense parecía una buena oportunidad para Caputo.

Y el segundo que Karina se quedó para monitorear las novedades sobre Adorni, ahora en foco por un supuesto pago de 250 mil dólares en efectivo y sin factura al contratista Matías Tabar y para supervisar la gestión.

Oficialmente, "El Jefe" no viajó con Milei para asistir junto al ministro del Interior, Diego Santilli, a una expo minera en San Juan, donde están invitados a la Mesa del Cobre. Será sin Adorni este mismo jueves, cuando regresan Milei y su comitiva pero a las 13 horas.