El fiscal Pollicita rechazó el pedido de detención contra Manuel Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita rechazó este martes el pedido de la diputada nacional Marcela Pagano para ordenar la inmediata detención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La solicitud de la legisladora se fundamentaba en un presunto "riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente", vinculado a los contactos que el funcionario habría mantenido con un testigo clave antes de su declaración en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito.

Desestimación del riesgo procesal

La fiscalía no avaló el planteo tras recibir la notificación del juzgado federal de Ariel Lijo.

Según fuentes judiciales vinculadas al caso, se sostuvo que no se verifican las condiciones de peligro para el proceso mencionadas por Marcela Pagano.

Pese a rechazar la privación de la libertad del funcionario, la fiscalía mantiene bajo análisis otras medidas cautelares.

Entre ellas, se destaca la posibilidad de dictar una prohibición formal para que el Jefe de Gabinete tome contacto con cualquier persona que deba prestar testimonio en el marco de este expediente.

El origen de la controversia

El pedido de detención surgió a raíz de la declaración del contratista Matías Tabar, quien relató haber recibido llamadas del funcionario nacional previo a su presentación en sede judicial.

La diputada Marcela Pagano consideró que este accionar constituía una maniobra para influir en la prueba, argumento que finalmente no fue compartido por el fiscal Gerardo Pollicita en esta instancia de la investigación.