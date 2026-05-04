Marcela Pagano pidió la detención de Manuel Adorni por "apretar a un testigo"

La diputada nacional por el bloque Coherencia y ex integrante de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, solicitó este lunes a la Justicia la "inmediata detención" de Manuel Adorni, al que acusó de entorpecer la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Fue luego de que trascendiera que el jefe de Gabinete habría pedido que el contratista Matías Tabar hable "con su equipo" antes de declarar como testigo.

"Acabo de solicitar la detención de Manuel Adorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración", anunció Pagano en un mensaje publicado en su cuenta en X en el que adjuntó la presentación realizada ante el juez federal Ariel Lijo.

La legisladora sostuvo que "esto es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina IRURZUN", en referencia al criterio judicial que justifica la prisión preventiva de ex funcionarios o personas con poder si se presume que sus lazos funcionales o "relaciones residuales" pueden entorpecer la investigación penal.

Adorni habría pedido que el contratista hable "con su equipo" antes de declarar

Este lunes declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, el contratista Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las refacciones que Manuel Adorni solventó en su casa del country Indio Cuá. En su testimonio, el testigo afirmó haber cobrado la suma de 245.000 dólares en efectivo por la remodelación de la propiedad.

Asimismo, indicó que el funcionario habría intentado condicionar su declaración. Es que según obra en el acta de la testimonial de Tabar, Adorni se comunicó con la empresa que llevó a cabo las refacciones para solicitar que el contratista hable "con su equipo" antes de ir a prestar declaración bajo juramento.

La nueva denuncia de Marcela Pagano contra Manuel Adorni.

El testigo decidió consultar con el abogado de la empresa, quien le indicó que ni se le ocurra hablar con nadie y que se presente en Tribunales con toda la documentación y hasta el último detalle de la información con la que contaba, cosa que efectivamente hizo este lunes.