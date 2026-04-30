Diputados de La Libertad Avanza denunciaron a Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito

Un grupo de quince legisladores nacionales pertenecientes al bloque de La Libertad Avanza presentó una denuncia penal contra la diputada Marcela Pagano ante el fuero Criminal y Correccional Federal.

La presentación judicial ocurre en medio de una fractura interna en el oficialismo, dado que la legisladora integró dicha bancada y fue la principal impulsora de investigaciones contra otros funcionarios, como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La demanda sostiene que existieron delitos contra la administración pública, enmarcado en la figura de enriquecimiento ilícito. El escrito incluye también al abogado Franco Bindi, pareja de la diputada, a quien se menciona bajo la calificación de "instigador y cómplice necesario" en las maniobras denunciadas.

Marcela Pagano fue denunciada por enriquecimiento ilícito.

Entre los denunciantes se encuentran los diputados María Celeste Ponce, Carlos Zapata, María Soledad Mondaca, Jairo Guzmán, Sergio Figliuolo, Lilia Lemoine, Andrea Fernanda Vera, Valentina Loana Ravera, Miguel Rodríguez, Eliana Bruno, Andrés Leone, Atilio Basualdo, Santiago Santurio y María Cecilia Ibáñez.

La demanda cuenta además con el patrocinio del abogado Hernán Emilio Seivane.

La acusación se centra en supuestas inconsistencias detectadas en la situación patrimonial de Pagano. Los legisladores sostienen que existen irregularidades en la evolución de sus bienes y en la confección de sus declaraciones juradas obligatorias presentadas ante la Oficina Anticorrupción.

De acuerdo con el texto de la denuncia, se imputan además los delitos de omisión maliciosa y administración fraudulenta. Los denunciantes argumentan que estas figuras penales reflejan maniobras destinadas a comprometer o desviar recursos pertenecientes al Estado nacional.

La demanda subraya tres puntos clave: "La desaparición sin trazabilidad del ‘depto. 2011 a lo largo de tres instrumentos sucesivos; la omisión total y reiterada de los bienes de su conviviente el Sr. Franco Agustín Bindi pese a la obligación legal expresa; y la declaración ficticia de una tenencia en divisas inmutable a lo largo de dos años".

Los impulsores de la denuncia afirman que estos hechos no requieren de una etapa probatoria extendida para su verificación inicial. Según el escrito, las presuntas faltas "emergen de la lectura comparada de documentos públicos emitidos por la propia Oficina Anticorrupción".

La respuesta de Marcela Pagano

Ante la difusión de la presentación judicial, la diputada utilizó sus redes sociales para rechazar las acusaciones. La legisladora explicó que el 22 de marzo de 2023 procedió a la venta de un inmueble adquirido a sus 24 años y que, con ese capital más ahorros declarados ante la AFIP, concretó la compra de otra vivienda en agosto del mismo año.

En paralelo a esta denuncia en su contra, Pagano asistió a los tribunales de Comodoro Py para ampliar una investigación previa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La diputada aportó documentación ante el juez Ariel Lijo sobre una presunta offshore en el exterior. La ampliación de la denuncia de Pagano menciona la existencia de una firma denominada "IM Group S.A.S.", radicada en Uruguay.

@madorni te voy a enseñar como cuando tenes el culo limpio, las acusaciones se aclaran en el momento y se caen como un piano. El 22/3/23 vendí mi departamento que había comprado a mis 24 años. Con ese dinero y ahorros declarados ante AFIP ese mismo año compré en agosto 2023 otro... — Marcela Pagano (@Marcelampagano) April 30, 2026

Según la legisladora, esta entidad offshore estaría vinculada a un circuito de facturación publicitaria relacionado con programas de la televisión pública.

Pagano sostiene que los fondos recaudados por pautas publicitarias eran derivados a la mencionada firma uruguaya.

Asimismo, solicitó prestar declaración testimonial para ratificar el vínculo societario que, según su exposición, existiría entre el periodista Marcelo Grandío y el actual jefe de Gabinete.

Por último, la diputada justificó su inasistencia al informe de gestión brindado por Adorni en el Congreso, manifestando que prefirió avanzar con los trámites judiciales para evitar lo que calificó como un evento mediático.