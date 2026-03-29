Marcela Pagano denunció un esquema de "negocios personales" y apuntó contra el ascenso económico de Manuel Adorni

La diputada nacional Marcela Pagano lanzó duras críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien acusó de haber utilizado su gestión en el Estado como una vía de "ascenso social".

En declaraciones radiales, la legisladora sostuvo que ciertos sectores de la actual administración aprovechan sus cargos en la función pública para incrementar su patrimonio personal, señalando una contradicción con las promesas de campaña del espacio liderado por Javier Milei.

Críticas al funcionamiento legislativo y ejecutivo

Durante la entrevista brindada, Pagano describió un sistema de toma de decisiones marcado por el verticalismo, asegurando que los representantes en el Congreso han perdido su independencia.

"Los diputados y senadores no tienen ninguna autonomía. Son una escribanía del Poder Ejecutivo", sentenció la legisladora en Splendid AM 990, y además denunció la existencia de filtros impuestos por funcionarios que actúan como enlaces parlamentarios.

Para la diputada, esta dinámica representa una traición a los principios fundacionales del partido: "Todo lo que veníamos a combatir: militamos la independencia de poderes y hacemos lo contrario".

Asimismo, señaló que la calidad del debate político se encuentra en declive debido a que la "capacidad de pensamiento crítico y la capacidad de lectura está muy degradada en los propios funcionarios públicos".

El entorno de Karina Milei y el "gabinete paralelo"

La denuncia de Pagano también alcanzó a la estructura de poder que rodea a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Según la legisladora, tras la asunción presidencial se produjo un desplazamiento de los cuadros técnicos originales para dar lugar a nuevos actores. "Se fue armando un gabinete paralelo y desembarcaron personas que yo no sabía que iban a trabajar conmigo", explicó.

En ese sentido, vinculó directamente a este círculo cercano con intereses económicos particulares, afirmando que "todos los que la rodean son personas que buscan hacer negocios".

En su testimonio, indicó que este escenario se complementa con un clima de fuerte hostilidad puertas adentro donde "hay más internas que funcionarios. No son un equipo que se quiere entre sí".

Compromiso contra la corrupción

Al finalizar, la diputada justificó su postura crítica y las presentaciones judiciales realizadas contra integrantes de su propio espacio. Pagano argumentó que su accionar responde estrictamente a las promesas electorales realizadas a la ciudadanía.

"Lo único personal es el compromiso hacia la gente. Les prometí combatir la corrupción", concluyó, reafirmando que su rol como comunicadora y legisladora le impide guardar silencio ante estas irregularidades.