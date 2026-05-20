De un video viral a la final del Mundial de Fútbol 2026: la inesperada invitación de Shakira a unos niños africanos

Un video nacido a miles de kilómetros del escenario más importante del fútbol mundial podría terminar convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Todo gracias a un gesto inesperado de Shakira, quien decidió invitar a un grupo de niños de Uganda a bailar junto a ella durante la final del torneo.

La historia comenzó cuando chicos y adolescentes de la Ghetto Kids Foundation publicaron en redes sociales una coreografía llena de energía y emoción al ritmo de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial interpretada por la artista colombiana.

Lo que parecía una simple publicación terminó explotando en internet y llegó directamente hasta la artista colombiana, que quedó completamente fascinada con el talento y la alegría de los pequeños bailarines.

El video que emocionó a millones en redes sociales

En la grabación viral, los chicos aparecen bailando con una enorme sonrisa mientras sostienen las banderas de los tres países anfitriones del Mundial: México, Canadá y Estados Unidos.

La energía del grupo, sumada a la fuerza de la canción y la espontaneidad de la coreografía, hizo que el contenido comenzara a multiplicar reproducciones y comentarios en distintas plataformas.

En cuestión de horas, miles de usuarios empezaron a etiquetar a Shakira y a pedirle que llevara a los chicos a la final del Mundial 2026, que se realizará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium.

La respuesta de Shakira que cambió todo

Conmovida por el video, Shakira decidió compartir la publicación en sus redes sociales y sorprendió a todos con una propuesta completamente inesperada.

"¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? ¡Necesito bailarines como ellos! Chicos, ¿quieren venir a bailar conmigo para la final?", escribió la artista.

La respuesta de Shakira

El mensaje rápidamente se volvió viral y generó emoción en distintas partes del mundo. Para muchos usuarios, el gesto de la cantante representó uno de los momentos más humanos y emotivos relacionados con el Mundial 2026.

Poco después, los chicos de Uganda respondieron con otro video lleno de felicidad e ilusión.

"¡Hola @Shakira! ¡Sí, queremos actuar contigo! ¡Sería un sueño hecho realidad para nosotros, para Uganda y para África!", expresaron.

Quiénes son los chicos que conquistaron a Shakira

La Ghetto Kids Foundation trabaja con niños de bajos recursos, huérfanos y jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

A través de la música, la danza y el teatro, la organización busca brindar oportunidades y generar espacios de contención para cientos de chicos en Uganda.

Por eso, la posibilidad de viajar a Estados Unidos y compartir escenario con una estrella mundial como Shakira significaría mucho más que una simple presentación artística: sería una oportunidad histórica para visibilizar el trabajo de la fundación y cumplir un sueño que parecía imposible.

El costado solidario que une a Shakira con esta historia

La reacción de Shakira no sorprendió a quienes conocen el fuerte compromiso social que mantiene desde hace años. La cantante creó en 1997 la Fundación Pies Descalzos, dedicada a mejorar el acceso a la educación para niños en situación vulnerable.

Esa conexión con proyectos educativos y sociales explica también el entusiasmo que mostró al descubrir el talento de los chicos ugandeses.

Más allá del impacto viral, la artista pareció encontrar en ellos una historia de esfuerzo, pasión y superación con la que se siente profundamente identificada.

Shakira y su vínculo histórico con los Mundiales

La final del Mundial 2026 marcará la cuarta participación de Shakira en una Copa del Mundo, consolidando una relación histórica entre la cantante y el fútbol internacional.

Su primera aparición fue durante la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 con "Hips Don't Lie - Bamboo", canción que interpretó en la ceremonia de clausura.

Sin embargo, el momento que la convirtió en un símbolo mundialista llegó en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 gracias al fenómeno global de "Waka Waka (This Time for Africa)", considerado uno de los himnos más icónicos de la historia de los Mundiales.

Más tarde volvió a estar presente en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 con "La La La", reafirmando su conexión con el evento deportivo más importante del planeta.

Ahora, mientras el Mundial 2026 empieza a tomar forma, millones de personas ya imaginan una escena inolvidable: Shakira compartiendo escenario con los chicos ugandeses que lograron emocionarla con apenas un video, mucha pasión y ganas de bailar.



