Martu Ruiz y Ginno Farías entrevista exclusiva con El Canal de la Música: el secreto de Drip Society

La escena de la danza urbana en Argentina atraviesa uno de sus momentos más fuertes y nombres como Martu Ruiz y Ginno Farías se convirtieron en piezas fundamentales de ese movimiento.

En una entrevista exclusiva con Aixa Seliman para El Canal de la Música, ambos artistas revelaron detalles de su presente profesional, el crecimiento de la Drip Society y la expectativa por su participación especial en el prestigioso evento Red Bull Dance Your Style 2026.

Los bailarines, que acompañan a figuras como Lali Espósito , Maria Becerra y Tiago PZK, compartieron cómo viven el desafío de pasar de los escenarios multitudinarios a espacios más íntimos y enfocados en el freestyle, donde la conexión con el público se vuelve el elemento más importante.

El crecimiento de Drip Society y una nueva forma de vivir la danza

En poco más de un año, la Drip Society logró instalarse como uno de los espacios más innovadores de la escena local. El proyecto combina fiesta, showcases y entrenamiento, pero con una mirada mucho más profunda: construir comunidad dentro del ambiente urbano.

Tanto Martu como Ginno coincidieron en que su generación busca dejar atrás la competencia extrema entre estilos para apostar a la unión artística.

Durante la charla explicaron que hoy existe una necesidad de fusionar el universo coreográfico con el freestyle, generando encuentros donde cada bailarín pueda expresarse desde su identidad.

Además, remarcaron el enorme desafío que implica mostrar cuadros propios frente a colegas que entienden perfectamente "lo que cuesta ponerle el cuerpo" a cada performance. Esa visión colectiva se convirtió en uno de los pilares fundamentales del proyecto.

Martu Ruiz y Ginno Farías en El Canal de la Música

De River Plate a Corea del Sur: experiencias que marcaron sus carreras

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Martu Ruiz recordó el impacto que sintió al enterarse de los shows de Maria Becerra en el Estadio Monumental. La bailarina confesó que ver ese "mar de gente" fue una experiencia imposible de imaginar y que terminó superando cualquier expectativa.

Por su parte, Ginno Farías habló sobre su recorrido internacional junto a Fuerza Bruta, experiencia que incluso lo llevó hasta Corea del Sur. Allí descubrió una relación muy particular entre el público y el arte, destacando cómo muchas personas utilizan los espectáculos como una verdadera catarsis frente a la presión social y cultural.

Red Bull Dance Your Style: improvisación pura y conexión con el público

La gran cita será el próximo 16 de mayo en Deseo Club, donde se realizará la Final Nacional de Red Bull Dance Your Style 2026.

El formato propone batallas 1 vs 1 completamente improvisadas. No existen coreografías preparadas ni pasos ensayados: cada dancer debe reaccionar en tiempo real a la música que suena. House, hip-hop, rock, pop o incluso cumbia pueden aparecer en cualquier momento desde la consola del DJ.

La clave está en la adaptación, la creatividad y la capacidad de conectar con el público. Excepto el breakdance, cualquier estilo tiene lugar dentro de la competencia, lo que convierte al certamen en una celebración total de la diversidad artística.

El ganador argentino viajará luego a Zúrich para representar al país en la Final Internacional, uno de los escenarios más importantes del mundo para la cultura freestyle.

Una escena que apuesta al futuro

La entrevista dejó en claro que la nueva generación de artistas urbanos ya no piensa únicamente en el éxito individual. Proyectos como la Drip Society buscan construir espacios de pertenencia, formación y crecimiento colectivo para toda la comunidad.

Con una mezcla de talento, improvisación y visión artística, Martu Ruiz y Ginno Farías representan a una camada que está transformando la manera de entender la danza en Argentina y llevando la escena local hacia un nivel cada vez más internacional.

Mirá la entrevista completa a Martu Ruiz y Ginno Farías



