TIMØ presenta "Canto Pa No Llorar" en El Canal de la Música: "Sentimos que este álbum tiene mucha referencia pasada y actual"

La banda colombiana TIMØ continúa consolidándose como una de las propuestas más frescas del pop latino.

En su paso por El Canal de la Música, el grupo brindó una entrevista exclusiva con Aixa Seliman, donde presentó su segundo disco, "Canto pa no llorar", y abrió su universo creativo con una mirada íntima y honesta.

Formada en Bogotá por Felipe Galat (Pepa), Andrés Vásquez (Andy) y Alejandro Ochoa (Alejo), TIMØ se destaca por componer y producir su propia música, combinando nostalgia con un sonido actual que ya los posiciona como un fenómeno con alcance viral.

Un disco que mezcla pasado y presente

Sobre este nuevo trabajo, la banda dejó en claro cuál fue el espíritu que guió el proceso creativo: "Definitivamente nos inspiramos en la música dosmilera: Juanes, Maná, Enanitos Verdes, Coty, Shakira. Además, estábamos escuchando a una banda argentina, curiosamente, que es Conociendo Rusia, que es más pop rock".

Esa fusión de influencias se traduce directamente en el resultado final: "Sentimos que este álbum tiene mucha referencia pasada y actual", afirmaron, destacando el equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo dentro de su propuesta.

El vínculo con Argentina

Durante su visita, TIMØ también compartió su experiencia en el país, mostrando cercanía con la cultura local: "Compartimos mate y tiene un sabor raro, amargo, pero nos gustó mucho; luego almorzamos carne, asadito".

Este tipo de vivencias refuerzan el lazo con el público argentino, que cada vez los recibe con mayor entusiasmo.

La historia detrás de "Todo va a estar bien"

Uno de los momentos más emotivos de la charla llegó al hablar del origen de la canción "Todo va a estar bien", un tema cargado de sensibilidad.

"Cuando la hicimos, el álbum ya estaba terminado. Estábamos en España de gira y empezamos a tirar melodías, algo real de lo que sentíamos, con el corazón roto. Dijimos algo tan crudo que empezaron a salir lágrimas; la canción estaba fluyendo", recordaron.

La intensidad del proceso también se sintió en el estudio: "Grabar esa canción fue duro en el estudio", confesaron, dejando en evidencia la carga emocional detrás del tema.

La música como refugio

En cuanto a las canciones que los ayudaron a atravesar momentos difíciles, el grupo no dudó en mencionar a Juan Luis Guerra: "Dime Nora Mía, esa nos gusta", destacaron, reconociendo la influencia emocional de ese clásico.

Un presente en ascenso

Con "Canto pa no llorar", TIMØ reafirma su identidad dentro del pop rock latino, apostando a canciones que conectan desde lo emocional y lo cotidiano. Su crecimiento constante y su capacidad para fusionar generaciones musicales los posicionan como una banda a seguir de cerca.

En este nuevo capítulo, el grupo no solo presenta un disco, sino también una evolución artística que refleja su esencia: hacer música honesta, cercana y capaz de acompañar a quienes la escuchan.

Entrevista completa con TIMØ