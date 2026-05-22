Los Pericos presentan "Inquilino en el Espacio", una nueva versión acústica de su universo "Inmortal"

Los Pericos siguen expandiendo el universo de "Inmortal", uno de los proyectos más importantes de esta nueva etapa de la banda.

Con una trayectoria que los convirtió en referentes absolutos del reggae y el rock latinoamericano, el grupo vuelve a apostar por la reinvención musical y la conexión emocional con su público a través de una propuesta distinta, cercana y cargada de sensibilidad.

En esta oportunidad, la banda estrenó "Inquilino en el Espacio", el cuarto episodio de las ya reconocidas "Sesiones Inmortales", una serie de videos acústicos donde reinterpretan las canciones de su disco desde una mirada mucho más íntima y despojada.

Una nueva vida para "Inquilino en el Espacio"

La canción "Inquilino en el Espacio" había sido lanzada originalmente junto a Facu Soto, cantante de Guasones, y rápidamente se transformó en uno de los temas más destacados del álbum.

Ahora, Los Pericos decidieron darle una nueva dimensión a través de esta versión acústica, donde las melodías toman otro protagonismo y la interpretación gana todavía más profundidad emocional.

La propuesta mantiene la esencia de la canción original, aunque suma un clima mucho más cálido, introspectivo y cercano.

Las "Sesiones Inmortales", una apuesta diferente de Los Pericos

Con este formato, Los Pericos muestran otra faceta artística de las canciones que forman parte de "Inmortal".

Las "Sesiones Inmortales" nacieron como una serie audiovisual especial en la que la banda revisita el repertorio del disco desde un costado más minimalista, apostando por arreglos acústicos y versiones mucho más orgánicas.

La iniciativa también funciona como una manera de redescubrir las composiciones y generar una conexión distinta con el público, dejando al descubierto la versatilidad musical que caracteriza al grupo desde hace décadas.

Una banda que sigue reinventándose

A lo largo de su carrera, Los Pericos demostraron una enorme capacidad para evolucionar sin perder identidad. Con clásicos que marcaron generaciones y una impronta sonora inconfundible, la banda continúa explorando nuevos formatos y maneras de acercar su música a los fans.

El lanzamiento de "Inquilino en el Espacio" vuelve a confirmar ese espíritu inquieto y creativo que los mantiene vigentes dentro de la escena musical argentina y latinoamericana.

El universo "Inmortal" sigue creciendo

Cada nuevo episodio de las "Sesiones Inmortales" amplía todavía más el recorrido artístico de "Inmortal", un disco que sigue sumando reinterpretaciones, colaboraciones y nuevas lecturas musicales.

Con esta versión acústica de "Inquilino en el Espacio", Los Pericos no solo reafirman su presente artístico, sino también su capacidad para transformar cada canción en una experiencia diferente, emocional y profundamente conectada con su esencia.