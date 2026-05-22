Joaco Burgos anunció "Desde Lo Profundo", su nuevo álbum, un show en el Coliseo y su participación en los 90 años del Obelisco

Joaco Burgos atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y lo celebra con una serie de anuncios que marcan una nueva etapa artística. Luego de un período de fuerte crecimiento que incluyó su paso por SXSW en Austin, una destacada participación en Cosquín Rock junto a León Gieco y una residencia agotada en Bebop Club, el músico confirmó el lanzamiento de "Desde Lo Profundo", su tercer álbum de estudio.

El disco estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo 28 de mayo y representa una profundización en la identidad sonora que Joaco viene construyendo en los últimos años, combinando influencias del brit pop, la canción de autor y el rock argentino.

Joaco Burgos anunció "Desde Lo Profundo", su nuevo álbum, y confirmó su primer show en el Teatro Coliseo

Mezclado y masterizado por Mario Breuer y Daniel Ovié, el trabajo reafirma el crecimiento artístico del músico, quien a sus 22 años continúa consolidando una obra cada vez más personal dentro de la nueva escena nacional.

Como parte de esta nueva etapa, Joaco Burgos presentará oficialmente "Desde Lo Profundo" el próximo 4 de agosto en el Teatro Coliseo, en lo que será el show más importante de su carrera hasta el momento.

El recital contará con una destacada banda integrada por Fernando Samalea en batería, Martín Lema en guitarra, Federico Mindlis en bajo, Miranda Myndlis en coros y Marco Merlo en teclados, además de artistas invitados.

Antes de ese esperado concierto, el músico también será parte de los festejos oficiales por los 90 años del Obelisco organizados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su presentación será el sábado 23 de mayo a las 00:00 hs sobre la Avenida Corrientes, en un evento cultural que recorrerá distintas décadas de la historia porteña a través de música, arte y experiencias audiovisuales.

Con "Desde Lo Profundo", Joaco Burgos abre una nueva etapa donde sensibilidad, virtuosismo y canción se unen en una propuesta artística cada vez más sólida y con proyección dentro de la música argentina.