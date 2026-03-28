Joaco Burgos lanza "Poder" y marca una nueva era con el aval de leyendas del rock argentino

Con apenas 21 años, Joaco Burgos se posiciona como una de las grandes promesas de la música nacional. Señalado como "el heredero de la canción argentina", el artista viene construyendo una identidad propia que combina sensibilidad, técnica y una fuerte raíz cultural.

Apadrinado por figuras como Fito Páez, León Gieco y Charly García, Burgos da un paso decisivo con el lanzamiento de "Poder", el primer adelanto de su tercer álbum de estudio.

"Poder": una oda sonora a Buenos Aires

El single, disponible en plataformas digitales, funciona como carta de presentación de "Desde lo Profundo", el nuevo disco que verá la luz a finales de mayo.

Grabado en Estudios Panda, bajo la producción y mezcla de Mario Breuer y el mastering de Daniel Ovie, "Poder" logra una síntesis entre la elegancia del Brit Pop y la esencia del rock nacional, con guiños al ADN del tango porteño.

El resultado: una pieza intensa, emocional y cinematográfica, que inaugura una nueva etapa en la carrera del artista.

Un invitado de lujo y un sonido en expansión

La canción cuenta con la participación de Fernando Samalea, una figura clave del rock argentino, que aporta batería y bandoneón para construir una atmósfera épica.

En este contexto, Burgos despliega su versatilidad con solos de piano que elevan la estructura del tema hacia un clímax de alta intensidad, consolidando un sonido de autor cada vez más definido.

Un proceso creativo profundo y consciente

El nuevo álbum, sucesor de "Frenesí" (2024) y "Mi Lugar" (2022), refleja un trabajo minucioso en cada detalle. Así lo destaca Santiago Torres, Vicepresidente A&R de Warner Music Cono Sur:

"Estamos gratamente sorprendidos en cómo Joaco trabajó este álbum de manera tan pensada, con preproducción incluida y perfeccionando cada segundo de las 12 canciones sesión a sesión. Hace mucho no veía un talento como él".

Sobre el concepto del disco, el propio artista explica:

"Desde lo Profundo es un viaje hacia adentro. Revolviendo en todas las partes del cuerpo y el alma. Busqué la tristeza y la hice acorde de séptima menor; busqué la nostalgia y la hice balada".

Un presente en ascenso constante

El lanzamiento de "Poder" llega después de un verano clave para su carrera. Burgos pasó por España, participó del SXSW en formato piano y voz, y tuvo una presentación ovacionada en el Cosquín Rock, donde compartió escenario con León Gieco.

Además, su interpretación de temas propios y versiones como "Crimen" de Gustavo Cerati y "Easy" de Commodores destacó por su calidad vocal e instrumental.

Shows agotados y conexión generacional

Actualmente, el artista sostiene una residencia sold-out todos los lunes a las 22:00 hs en Bebop Club, en Palermo.

Por ese escenario ya pasaron figuras como Litto Vitale, Migue Granados, An Espil, Rosario Ortega, Wayra Iglesias y Diego Frenkel, consolidando el ciclo como un punto de encuentro generacional dentro de la nueva escena.

Lo que viene: disco, teatro y gira

Mientras "Poder" comienza a ganar terreno, Joaco Burgos se prepara para anunciar la presentación oficial de "Desde lo Profundo" en un importante teatro de la Ciudad de Buenos Aires, además de una gira nacional que comenzará en agosto.

Una carrera que acelera

Con una propuesta artística sólida, el respaldo de referentes históricos y una conexión cada vez más fuerte con el público, Joaco Burgos confirma que su crecimiento no es casualidad.

"Poder" no solo inaugura una nueva etapa, sino que lo posiciona como uno de los nombres a seguir dentro del presente y futuro del rock argentino.