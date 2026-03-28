Dyango presenta su álbum en vivo "Un poco más" y anuncia una gira internacional con show en el Gran Rex

Dyango es una de las voces más emblemáticas de la música romántica en español, con una conexión histórica con el público argentino y latinoamericano.

A lo largo de décadas, sus canciones atravesaron generaciones, consolidándolo como un referente indiscutido del género.

Su vínculo con Buenos Aires, en particular, se mantiene intacto: cada presentación se transforma en un encuentro íntimo con sus seguidores, donde la emoción y los recuerdos toman protagonismo.

"Un poco más": un álbum en vivo cargado de emoción

El artista catalán presenta "Un Poco Más (En Vivo, Gran Rex, 2025)", su primer álbum en directo, grabado durante tres conciertos en el emblemático Teatro Gran Rex.

El disco reúne versiones en vivo de algunos de sus grandes éxitos como "Cancioncilla", "Cada Día Me Acuerdo Más de Ti" y "Cómo Han Pasado Los Años", además de incluir "Cómo Has Hecho" como focus track y la canción "Un Poco Más", que da nombre al proyecto.

También suma dos clásicos del tango reinterpretados en clave romántica: "El Día Que Me Quieras" y "Naranjo en Flor", este último junto a Javier Calamaro, en una versión intensa y cargada de sentimiento.

Todos los tracks fueron registrados en vivo y luego trabajados en producción artística por Beto Horst, con dirección de Denis Henry y producción de New Kids In Town.

El resultado es un álbum que, como indica su título, demuestra que el artista siempre tiene "un poco más" para ofrecer, reafirmando la vigencia y la calidad de su voz.

"Cómo Has Hecho": el momento más íntimo del disco

El focus track "Cómo Has Hecho" expone a Dyango en un estado de profunda conexión emocional con su público.

Con su sensibilidad característica, interpreta una canción que habla del asombro frente a un amor transformador. La intensidad de su performance en vivo confirma que su talento sigue intacto.

El propio artista lo expresó durante la grabación:

"Es una de las mejores canciones que su amigo Dyango ha cantado jamás".

Un instante que resume la esencia del álbum: cercanía, emoción y una entrega total sobre el escenario.

El regreso a los escenarios con una gira internacional

Tras un exitoso 2025 con presentaciones en Argentina y toda Latinoamérica, Dyango vuelve con la gira "Su Amigo Dyango Tour, un poco más...".

Se trata de un recorrido musical que propone revivir sus clásicos en formato celebración, con sorpresas y momentos únicos en cada show.

El tour tendrá un punto clave en Buenos Aires: el 4 de octubre en el Teatro Gran Rex, el mismo escenario donde agotó tres funciones el año pasado.

Todas las fechas de Dyango en Latinoamérica

Gira 2026: todas las fechas confirmadas

El tour recorrerá múltiples países y ciudades, consolidando una vez más su vínculo con el público latinoamericano:

Colombia

23/5 - Salón Jumbo - Barranquilla

29/5 - Auditorio USC - Cali

30/5 - Teatro Universidad de Medellín - Medellín

Perú

4/6 - Auditorio del Parque de la Exposición - Lima

Chile

6/6 - Movistar Arena - Santiago (junto a Franco Simone)

República Dominicana

13/6 - Hotel Jaragua - Santo Domingo

Argentina

4/10 - Teatro Gran Rex - Buenos Aires

9/10 - Teatro San Carlos - Junín

11/10 - Teatro Radio City - Mar del Plata

16/10 - Teatro El Círculo - Rosario

18/10 - Arena Maipú - Mendoza

24/10 - Espacio Quality - Córdoba

29/10 - Teatro Provincial - Salta

31/10 - Teatro Mercedes Sosa - Tucumán

10/11 - M&M Multiespacio - La Rioja

Uruguay

3/11 - Sodre - Montevideo

Buenos Aires, una cita imperdible

El show en el Gran Rex será uno de los momentos más esperados de la gira. Allí, el artista no solo presentará su nuevo álbum en vivo, sino que también recorrerá los grandes clásicos que marcaron su carrera.

Entradas disponibles en www.tuentrada.com

Un legado que sigue creciendo

Mientras continúa emocionando en los escenarios, Dyango ya trabaja en su próximo proyecto: "Su Amigo Dyango Vol. 2", donde pronto revelará nuevos artistas invitados.

Con "Un poco más" y una gira internacional que abarca toda Latinoamérica, el cantante reafirma que su música no tiene fecha de vencimiento. Su voz, su sensibilidad y su conexión con el público siguen intactas, demostrando que, incluso después de tantos años, siempre hay lugar para un poco más.