Luck Ra hizo historia en México con su primer Lunario totalmente agotado

Luck Ra se consolidó, el último tiempo, como uno de los artistas más convocantes de la nueva música argentina y su impacto ya trasciende fronteras.

Con una propuesta que fusiona cuarteto, cumbia y sonidos actuales, el cordobés logró conectar con públicos de toda Latinoamérica, convirtiendo cada show en una experiencia colectiva.

En Argentina, su ascenso fue meteórico: desde festivales multitudinarios hasta un histórico Vélez agotado, su nombre se instaló entre los más fuertes de la escena. Hoy, ese fenómeno se replica en otros mercados clave como México, donde acaba de marcar un nuevo hito en su carrera.

Un debut inolvidable en México

El artista inició su gira internacional en el Festival Resuena en Puebla, donde transformó su presentación en una verdadera celebración: cuarteto, alegría y baile como bandera, y una conexión inmediata con el público.

Allí compartió cartel con figuras como Rels B, Manuel Turizo y Yandel, en una grilla que reflejó su posicionamiento dentro de la escena latina.

Un Lunario sold out que marcó historia

El gran momento llegó en Ciudad de México, donde Luck Ra protagonizó su primer show propio en el Lunario del Auditorio Nacional con entradas agotadas.

En uno de los escenarios más emblemáticos del país, el cordobés convirtió la noche en una fiesta total. Con carisma, potencia escénica y una energía arrolladora, reafirmó su lugar como uno de los nombres más fuertes de la música en español.

El público respondió desde el primer minuto, bailando sin parar en un show que evidenció una conexión directa y emocional.

Un repertorio de hits y una conexión sin fronteras

Durante el show, el artista recorrió algunos de sus temas más reconocidos como "La Morocha", "Doctor" y la "BZRP Music Sessions #61", logrando unir culturas a través de la música.

El debut también contó con la participación especial de Fede Vigevani, sumando un momento destacado a una noche ya cargada de energía.

Este hito no solo marcó su crecimiento internacional, sino que dejó en claro que su propuesta genera una experiencia festiva, emocional y compartida, capaz de conectar con audiencias cada vez más amplias.





Un presente imparable y logros que lo posicionan

El gran momento de Luck Ra no es casual. Durante 2025, se destacó como coach y team ganador de "La Voz Argentina", además de ser reconocido en España como Fenómeno del año por Los 40 Principales, uno de los premios más importantes del país.

Ese mismo año protagonizó un show histórico en el Estadio Vélez, donde reunió a más de 40.000 personas con entradas agotadas, consolidando su poder de convocatoria.

Colaboraciones y un 2026 en expansión

En lo que va de 2026, el artista fue invitado por Chayanne para presentarse juntos en Córdoba y en Vélez, donde interpretaron "Un Siglo sin ti", un clásico que supera los 86 millones de reproducciones.

Además, recorrió distintos puntos del país durante el verano, llevando su música a ciudades como Puan, Córdoba, Concepción del Uruguay, San Martín de los Andes, Mar del Plata y Ayacucho.

Lo que viene: festivales y nuevos destinos

Tras su exitoso paso por Puebla y CDMX, el artista cordobés se prepara para un nuevo desafío internacional: su debut en el prestigioso Tecate Pa'l Norte en Monterrey.

La gira continuará en Perú, con una presentación confirmada en Lima.

Próximos shows - Tour 2026:

28.03 - Tecate Pa'l Norte - Monterrey, México

22.05 - Costa 21 - Lima, Perú

Un fenómeno que no tiene techo

Con cada show, Luck Ra reafirma que su música trasciende géneros y fronteras. Lo que comenzó como un fenómeno local hoy se expande a nivel internacional, con una identidad propia que conecta desde la emoción y el baile.

El Lunario sold out en México no solo representa un logro más: confirma que el cuarteto argentino tiene un nuevo embajador global y que su historia recién empieza.