La reacción de Maria Becerra al descargo de Emilia Mernes que tuvo el inesperado apoyo de Tini Stoessel

A más de una semana del episodio que sacudió a la escena pop argentina, la tensión entre Maria Becerra, Tini Stoessel y Emilia Mernes continúa generando repercusiones.

Todo comenzó cuando Tini y María dejaron de seguir en redes sociales a Emilia, un gesto que desató una ola de especulaciones entre fans y en la industria. Desde ese momento, el silencio de las protagonistas y las versiones cruzadas no hicieron más que profundizar la idea de un quiebre.

El descargo de Emilia Mernes y la respuesta indirecta

En medio de la incertidumbre, Emilia decidió romper el silencio con un comunicado en sus redes sociales, donde intentó aclarar su postura frente a la polémica.

La respuesta de Emilia Mernes

Sin embargo, minutos después, Maríia Becerra reaccionó de manera indirecta. Lejos de referirse al conflicto, publicó un video donde mostró un outfit llamativo y adelantó parte de su próximo lanzamiento musical, dejando en claro cuál es su foco actual.

"Sale este temazooo, qué manija de que lo escuchennnn", escribió, marcando el tono del mensaje y evidenciando que su energía está puesta en su carrera artística.

El gesto clave de Tini que llamó la atención

El detalle que no pasó desapercibido fue el "me gusta" de Tini en esa publicación. Para muchos, este simple gesto funcionó como una señal de apoyo hacia Becerra, reforzando su cercanía en medio del conflicto.

Sin declaraciones públicas ni enfrentamientos directos, las redes sociales volvieron a convertirse en el principal escenario donde se leen entre líneas los vínculos entre las artistas.

El "like" de Tini a la publicación de Maria Becerra

Martín Cirio y una versión que suma misterio

En paralelo al revuelo mediático, el creador de contenido Martín Cirio aportó más intriga al conflicto. Durante un stream, aseguró haber recibido información desde los entornos de ambas cantantes.

"Lo que pasó realmente es muy fuerte", introdujo. Sin embargo, rápidamente aclaró que no daría detalles: "Quiero aclarar una cosa porque no quiero generar como un hype o lo que sea. No voy a contar lo que pasó".

Sobre su decisión, agregó: "No lo voy a decir porque no me corresponde. No es algo que me corresponda a mí decir, pero es muy fuerte. No es nada de lo que se está queriendo instalar".

Lejos de alimentar versiones concretas, su relato sumó más incertidumbre:

"No me estoy haciendo el enigmático o lo que sea. Si esto en algún momento sale a la luz, entenderán por qué digo que es muy fuerte y que es algo que no puedo de ninguna forma decir".

Además, dio una pista sobre el origen del conflicto:

"Es algo que viene desde hace mucho tiempo y que se fue arrastrando y explotó ahora".

Finalmente, cerró con cautela:

"Por respeto, esto no lo cuento. Lo tendrá que contar la persona en cuestión. Perdón que lo hable así tan delicadito, cuidando las palabras milímetro a milímetro".

Un conflicto abierto que mantiene en vilo al pop

Mientras las protagonistas evitan declaraciones directas, cada gesto en redes se vuelve significativo y alimenta el interés del público.

El conflicto, lejos de apagarse, sigue creciendo en expectativa. Y aunque por ahora predominan el silencio y los mensajes indirectos, todo indica que la historia entre las tres figuras más influyentes del pop argentino todavía tiene capítulos por escribir.