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María Becerra visitó la Basílica de Luján para cumplir una promesa: "Gracias por tanto mi virgencita..."

A horas del Día de la Virgen de Luján, "La nena de Argentina" acudió al santuario y conmovió a todos con un mensaje cargado de fe. Mirá la imagen en la nota.

María Becerra compartió en sus redes sociales una emotiva visita a la Basílica de Luján, donde fue a agradecer y cumplir una promesa personal. Su paso por el santuario se dio a pocas horas del 8 de mayo, fecha en que se conmemora el Día de la Virgen de Luján, la patrona del país. 

La cantante publicó la imagen de una estampilla desde adentro del lugar y expresó su emoción con un mensaje cargado de fe: "Viniendo a cumplirle la promesa a mi virgencita de Luján"

María Becerra cumplió una promesa con su visita a la Basílica de Luján. (Instagram/@mariabecerra).
María Becerra cumplió una promesa con su visita a la Basílica de Luján. (Instagram/@mariabecerra).

La artista mostró su devoción y escribió: "Gracias por tanto mi virgencita hermosa", dejando en claro el especial vínculo espiritual que mantiene con la figura religiosa. Sus seguidores rápidamente reaccionaron con mensajes de cariño y apoyo. 

Cabe recordar que María Becerra el año pasado atravesó un momento complicado de salud, por la pérdida de dos embarazos ectópicos. Una de esas pérdidas la obligó a permanecer internada durante varios días y su vida corrió riesgo. Tras recuperarse la artista agradeció a los médicos que la atendieron y a su novio J Rei por cuidarla.   

María Becerra: todo sobre su noviazgo con J Rei, el ex de Cazzu, su edad y su relación anterior con Rusherking

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