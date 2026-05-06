Peter Lanzani y Verónica Llinás en el rodaje de la próxima película de Netflix: los detalles de la macabra historia real que encarnan

La industria del cine nacional se encuentra revolucionada con el inicio del rodaje del nuevo filme de Santiago Mitre, quien vuelve a sumergirse en la historia argentina reciente tras el éxito mundial de sus obras anteriores. El elenco estelar encabezado por Peter Lanzani y Verónica Llinás ya está rodando el thriller político cargado de tensión y realismo histórico. Con la producción de Netflix, el proyecto ya se perfila como uno de los estrenos más fuertes del año, despertando una gran expectativa por el despliegue técnico y la crudeza del relato que llegará próximamente a la plataforma.

Peter Lanzani y Verónica Llinás en el rodaje del próximo éxito de Netflix: los detalles de la macabra historia real que encarnan

Según informó La Pavada de Diario Crónica, varios días filmó Peter Lanzani en la iglesia de Santa Cruz en San Cristóbal, adonde iba su nefasto personaje infiltrado en las Madres de Plaza de Mayo. Tras obtener la autorización que implicó unos 150 extras y un despliegue descomunal, rodó el director Santiago Mitre. También las escenas de Peter con Verónica Llinás en la piel de Azucena Villaflor y varias actrices, Vivian El Jaber, entre ellas, Madres.

El trasfondo de esta producción es una historia basada en hechos reales ocurridos durante la última dictadura cívico-militar. La trama gira en torno a la perversa figura de Alfredo Astiz, el exmilitar y espía que se infiltró en los grupos de familiares que reclamaban por sus detenidos desaparecidos. La película, una coproducción entre Unión de los Ríos, la francesa Maneki y la plataforma de streaming, cuenta con un riguroso trabajo de preproducción en vestuario, peinado y locaciones para lograr la precisión histórica que caracteriza al cineasta.

Peter Lanzani y Verónica Llinás ya está rodando la nueva película de Santiago Mitre.

Los protagonistas compartieron sus sensaciones sobre el desafío de interpretar a estas figuras históricas en una situación límite. Santiago Mitre comentó: "Esta película reconstruye un momento real, concreto, y lo hace desde adentro. Una historia que revela la traición más íntima y la resistencia más poderosa". Mientras que Peter Lanzani confesó que su personaje es uno de los más oscuros de su carrera y que le exige comprender mecanismos reales de manipulación sin caer en la caricatura. Verónica Llinás: Sobre su papel como Azucena Villaflor, destacó: "Me interesa su lucidez, su determinación y la forma en que transforma el dolor en acción".

Finalmente, el arrollador nivel de producción vuelve a reunir a la exitosa dupla de Mitre y Lanzani, quienes ya demostraron su química profesional en la multipremiada "Argentina, 1985". Lo sucedido en el set de San Cristóbal deja un precedente sobre la magnitud de esta ficción nacional, que no escatima en recursos para retratar una de las heridas más profundas de la historia argentina. El fenómeno de este rodaje apenas comienza, marcando una nueva etapa de prestigio para el cine que se produce directamente para el streaming.