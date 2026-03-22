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El reencuentro de Lali Espósito y Peter Lanzani revolucionó a los fans: ¿se viene una película juntos?

La artista y el actor coIncidieron en una velada íntima, que reunió a distintas figuras del espectáculo. ¡Mirá la imagen!

Lali Espósito y Peter Lanzani volvieron a coincidir en una cena organizada por un director de casting y generaron repercusión en redes sociales, donde surgieron versiones y pedidos del público para un posible proyecto en conjunto. 

El encuentro reunió a distintas figuras del espectáculo y quedó registrado en una foto grupal que se publicó en Instagram. En la imagen aparecen, además de Espósito y Lanzani, Carla Peterson, Juan Minujín, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani y Mercedes Morán

Lali Espósito y Peter Lanzani en una reunión llena de figuras.&nbsp;
Lali Espósito y Peter Lanzani en una reunión llena de figuras. 

"Nada más difícil que armar este encuentro", escribió Javier Braier, quien organizó la velada íntima.

Los fanáticos de ambos artistas están entusiasmados en que puedan rodar una película juntos ya que formaron un dúo explosivo en "Chiquititas" en 2006 hasta su relación en "Casi Ángeles", que consolidó su popularidad entre el público joven. 

Lali Espósito: todo sobre sus shows en vivo, Lola Índigo, su edad y "La Voz Argentina"

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