Horóscopo: los signos que disfrutan del frío y mejor la pasan cuando el termómetro se desploma





El destino no solo se escribe con las estrellas, sino también con la temperatura que elige cada signo para sentirse en casa. El horóscopo revela que hay energías que florecen con el viento helado y otras que necesitan una estufa prendida. En esta nota, separamos a los signos que disfrutan del aire libre de los que son más hogareños. Pero atención, porque acá nos metemos de lleno con esos cuatro que esperan todo el año a que llegue el invierno.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El frío le sienta como anillo al dedo. Capricornio nació con la piel curtida para las bajas temperaturas, igual que para los desafíos de la vida. La falta de calor externo no lo altera, al contrario: le aclara las ideas y le permite bajar los decibeles de su cabeza. El problema aparece cuando ese mismo frío se mete en sus relaciones. Tiende a aislarse y confundir distancia emocional con necesidad climática. Consejo: aproveche el clima para caminar solo por la mañana, pero no cancele los encuentros con los suyos. Un mate bien caliente compartido le hace tanto bien como un abrigo de plumas.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tauro disfruta el frío... pero desde adentro. No es de esos que salen a correr con tres grados bajo cero. Él prefiere sentir el contraste: el vapor de la sopa, la lana gruesa en la piel y el ruido del viento contra la ventana mientras él está arropado en el sillón. El detalle negativo: cuando la temperatura baja de golpe, se vuelve más terco de lo normal. Le cuesta moverse y cualquier plan fuera de su cueva le parece una mala idea. Consejo: permitase un día entero de pijama, pero no deje pasar más de 48 horas sin asomar la nariz afuera. El frío al sol, aunque parezca mentira, le despeja la mente.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Virgo es el que disfruta el frío por orden y necesidad. Con el calor, se desespera: todo es mugre, transpiración y desorden. En cambio, cuando bajan los termómetros, encuentra su ecosistema perfecto. La ropa en capas le permite organizarse. El aire seco le da claridad. Pero cuidado, porque suele caer en la trampa de sobreabrigarse o controlar la temperatura del hogar como si manejara una nave espacial. Consejo: suelte un poco el control. No hace falta que todos en casa usen la misma cantidad de frazadas. Permita que el frío le enseñe a soltar, aunque sea un poquito. Y salga a caminar después de las seis, que el cielo despejado le regala paz.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Para Escorpio, el frío no es un problema: es una declaración de principios. Le encanta la noche helada, los paisajes grises y esa sensación de que el mundo se vacía y solo quedan los esenciales. Disfruta el frío como quien disfruta un secreto. El asunto se complica cuando esa energía se vuelve demasiado intensa. Puede aislarse por gusto y terminar alejado de todo contacto humano por semanas. Consejo: use el frío como excusa para juntadas chicas, de pocos pero buenos. Una cena con velas y personas de confianza le carga la batería emocional mejor que cualquier estufa. Y no le tema al agua helada: una ducha corta con temperatura bajándole al final lo despierta como nada.