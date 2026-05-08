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MÚSICA

Trueno revolucionó las redes con una foto junto a Mick Jagger tras su paso por el programa de Jimmy Fallon

El trapero argentino se cruzó con el líder de The Rolling Stones y compartió la postal en redes sociales. ¡Mirá!

 A pocos días de su presentación en "The Tonight Show", el programa de Jimmy Fallon, Trueno compartió con sus seguidores el detrás de escena. A través de un carrusel de fotos en Instagram, el rapero mostró imágenes en los pasillos del estudio, su saludo con Jimmy y distintos momentos de su estadía en Nueva York.

Trueno tras su paso por el programa de Jimmy Fallon. (Instagram/@trueno).
Trueno tras su paso por el programa de Jimmy Fallon. (Instagram/@trueno).

"Nueva York City baby", escribió el artista junto al posteo, donde también dejó ver el regalo muy argentino que le llevó al conductor: un set personalizado de mate y termo. 

&nbsp;Trueno tras su paso por el programa de Jimmy Fallon. (Instagram/@trueno).
 Trueno tras su paso por el programa de Jimmy Fallon. (Instagram/@trueno).

Sin embargo, el momento que más repercusión generó fue su encuentro con Mick Jagger. Trueno posó junto al líder de The Rolling Stones, a quien señaló como número uno mientras el músico lo abrazaba del hombro.

Durante su participación en "The Tonight Show", Trueno interpretó Turrazo, su nueva canción que incluye un sample de Los Wachiturros. Al finalizar el tema, el joven se puso de espaldas para mostrar su remera personalizada con una leyenda simbólica.

&nbsp;Trueno tras su paso por el programa de Jimmy Fallon. (Instagram/@trueno).
 Trueno tras su paso por el programa de Jimmy Fallon. (Instagram/@trueno).

"En industria de ricachones sin armas ni rencores. Es solo plata y no amores". La frase inspirada en la carta que dejaron los autores del Robo del Siglo al Banco Río de Acassuso en 2006.

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