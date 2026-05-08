More Rial vuelve a situarse en el centro de la escena tras conocerse un rotundo cambio en su vida personal. La noticia generó un impacto total al confirmarse que la mediática comenzó a estudiar abogacía mientras cumple su prisión domiciliaria. Lejos de las polémicas, la hija del famoso conductor decidió enfocarse en su futuro académico y ya rindió su primer examen universitario con un resultado que dejó a todos sin palabras.

El inesperado giro de More Rial en prisión domiciliaria: la sorprendente nota de su primer parcial en abogacía.

El contexto de esta nueva etapa se da mientras la influencer cumple su condena bajo la modalidad de arresto en la casa de su hermana Rocío Rial, luego de haber permanecido detenida durante varios meses en la Unidad 51 de Magdalena. Tras obtener el beneficio judicial de la prisión domiciliaria y manifestar públicamente sus ganas de hacer las cosas bien para encarrilar su vida, la joven se inscribió en la Universidad Siglo 21 hace casi dos meses para cursar las materias iniciales de la carrera de Derecho, buscando dejar atrás el torbellino mediático que la llevó a perder su libertad.

La gran sorpresa llegó en las últimas horas cuando salió a la luz la excelente calificación que obtuvo en la materia Derecho Penal: Parte general. Según mostró su abogado y amigo personal, Alejandro Cipolla, a través de sus redes sociales, la estudiante respondió correctamente 18 de las 20 preguntas del riguroso examen, logrando alcanzar un contundente nueve.

Alejandro Cipolla celebró la nota de More Rial en Instagram.

Muy orgulloso por el desempeño académico de su defendida, el letrado compartió la imagen de la evaluación junto a la frase "Mi mejor alumna", dejando en claro el incondicional apoyo que le brinda en este delicado momento.

Finalmente, este arrollador comienzo universitario parece abrirle nuevas e impensadas puertas profesionales a la mediática de cara a los próximos años. El propio Cipolla confirmó que tiene serias intenciones de incorporar a la hija de Jorge Rial a su prestigioso staff de letrados una vez que logre avanzar con sus estudios y consiga el anhelado título. Lo sucedido con este primer gran paso en la facultad deja un precedente sobre la capacidad de resiliencia de la joven, marcando el inicio de un nuevo capítulo donde los pasillos de tribunales podrían verla regresar muy pronto, pero esta vez, del lado de la defensa.