El universo de las redes sociales quedó conmocionado tras el urgente pedido que lanzó More Rial en sus plataformas digitales. La mediática generó un impacto total al compartir una serie de desgarradores mensajes donde pide por la salud de un joven amigo que pelea por su vida en la provincia de Córdoba. Esta situación paralizó a sus miles de seguidores, quienes se encontraron con una faceta de extrema sensibilidad por parte de la influencer, dejando en evidencia su dolor frente a un drama que mantiene a todo su círculo íntimo en vilo.

El dramático pedido de More Rial y los rumores que la acercan a "Gran Hermano": "Justicia..."

El contexto de este angustiante escenario nace a raíz del caso de Tomás Orihuela, un chico de 19 años que terminó internado en estado de coma tras descompensarse luego de permanecer en una comisaría local. El episodio desató una ola de consternación, ya que las circunstancias alrededor de su deterioro de salud aún resultan confusas y existen distintas versiones sobre lo ocurrido aquel día. La hija del histórico conductor decidió enfocar todas sus energías en pedir por la pronta recuperación del muchacho.

La parte más dolorosa de la jornada llegó cuando la joven volcó su tristeza en sus historias de Instagram, replicando la foto de su amigo. "Que se haga justicia", escribió de forma contundente para visibilizar el delicado estado clínico del chico. Horas más tarde, la rubia reforzó su mensaje con palabras cargadas de emoción pura y esperanza: "Dale papá; tu familia te está esperando, amigo". Sus posteos, acompañados de emojis de llanto y fuerza, demostraron el fuerte vínculo que la une al protagonista de este difícil momento.

Alejandro Cipolla por Instagram sobre More Rial en "Gran Hermano".

Actualmente, el foco no solo está puesto en la salud del joven, sino también en el sorpresivo futuro laboral de la mediática. En el medio de este revuelo personal, su abogado y confidente, Alejandro Cipolla, desató una catarata de especulaciones al abrir la puerta para que su clienta ingrese a Gran Hermano: Generación Dorada. Ante la consulta directa de un usuario sobre si Morena entraría a la casa, el letrado lanzó una respuesta que no pasó desapercibida: "Sería interesante. Bueno, veamos si las autoridades de Telefe se comunican. Pero todo es negociable, espero esa llamada".

Finalmente, el arrollador nivel de exposición de la figura mediática vuelve a demostrar que cada uno de sus movimientos se convierte en noticia al instante. Lo sucedido en las últimas horas deja en claro que atraviesa días de muchísima intensidad, cruzada por la angustia por su íntimo amigo y los trascendidos sobre su salto a la pantalla chica. El escándalo por su posible participación en el reality estrella apenas comienza, mientras el público sigue atento a las novedades de Córdoba y a ese teléfono que, según su abogado, podría sonar en cualquier momento.