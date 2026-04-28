Tragedia en Mar del Plata: murió Lucas Herrera, músico de Hechizo Tropical, tras descompensarse al terminar un show

La noche del domingo en Mar del Plata se tiñó de luto tras la repentina muerte de Lucas Herrera, integrante de la banda Hechizo Tropical. El músico de 31 años se descompensó al terminar un show en un local de la avenida Champagnat. Miles de personas habían asistido a una velada de música tropical que, inesperadamente, terminó en tragedia. Herrera, padre de un bebé de un año, falleció poco después.

Herrera acababa de finalizar su participación junto al grupo marplatense cuando sufrió un cuadro de descompensación. Según relataron testigos y fuentes del lugar, la situación se tornó crítica apenas descendió del escenario. Inmediatamente, los presentes solicitaron asistencia médica, pero los esfuerzos realizados no lograron revertir el cuadro. La desesperación se apoderó del bailable. El ambiente festivo se transformó en silencio y consternación.

Lucas Herrera, con su grupo Hechizo Tropical.

"Lamentamos informar que el evento de ayer fue suspendido debido a una situación de extrema gravedad. Lucas, integrante de Hechizo Tropical, se descompensó en el bailable luego de dar su show y fue trasladado al hospital. Lamentablemente, falleció. Por respeto a él, a su familia y a sus compañeros, tomamos la decisión de cancelar el evento", comunicó la cuenta de Viva Juliana. La noticia del fallecimiento conmocionó tanto a los asistentes como al circuito de la música tropical local.

De acuerdo con los datos recabados por el sitio 0223, Herrera habría convulsionado dentro del lugar y sufrido un paro cardíaco. La demora en la llegada de la ambulancia obligó a que fuera trasladado de urgencia en un vehículo particular al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó ya sin vida. Las primeras versiones indicaban que el cuadro podría estar vinculado a posibles antecedentes coronarios, aunque las causas exactas dependían de la autopsia. El hecho de que la descompensación ocurriera inmediatamente después del show generó preocupación y preguntas entre quienes conocían la dedicación de Herrera a su trabajo en la banda.

A diferencia de otros integrantes de Hechizo Tropical, el papel de Herrera dentro del grupo no era solo el de músico tradicional. Su función principal consistía en encargarse de las animaciones visuales que acompañaban tanto los conciertos en vivo como los videos del conjunto. Este trabajo, si bien muchas veces pasa inadvertido para el público general, era clave en la puesta en escena de la banda, que fusiona géneros como la cumbia, la guaracha y el folclore. Su presencia aportaba un valor distintivo.

Hechizo Tropical utilizó su cuenta oficial de Facebook para lamentar la pérdida de su compañero. "Lamentablemente queremos comunicar el deceso de nuestro compañero Lucas Herrera", expresaron. Además, compartieron un alias bancario para quienes quisieran colaborar económicamente: "Ya pudimos juntar el dinero para poder hacerle la despedida a nuestro gran compañero Lucas".

El comunicado de la banda tras la muerte de Lucas Herrera, y el mensaje de su hermana.

Entre los mensajes de despedida, uno sobresalió por su carga emotiva: su hermana Luciana escribió: "Mi amor, te amo por siempre, hermano. Mi mellizo". Palabras breves pero contundentes, que reflejan el impacto personal y familiar de la pérdida. El último adiós a Lucas Herrera tuvo lugar el mediodía del martes en una sala velatoria, con posterior traslado al cementerio. La música tropical llora a uno de los suyos. Un padre joven, un artista completo, que se apagó demasiado pronto.