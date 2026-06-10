Se robaron una bombacha en "Gran Hermano": escándalo y gritos en la casa

"Gran Hermano 2026" (Telefe) suma un nuevo capítulo de escándalo. Esta vez, una participante robó una bombacha del tender y la polémica explotó en la casa más famosa del país. La acusada es Luana Fernández, la misma jugadora que días atrás tocó el miembro de Brian Sarmiento y generó un terremoto mediático. Las denuncias llegaron de la mano de Sol Abraham y Cinzia, quienes la confrontaron en vivo por la sustracción de una prenda íntima marca Calvin Klein. El programa, que ya vivió peleas por falta de alimentos y objetos escondidos, ahora mete el tema de los robos en el centro de la escena.

"¡Qué asco! Agarró la bombacha. Eso no es tuyo. ¿En qué planeta lo agarrás y te lo ponés sabiendo que la dueña vive acá?", disparó Cinzia, visiblemente indignada. La prenda pertenecía a la participante venezolana, que no dudó en señalar a Luana como responsable. El episodio salió a la luz minutos después de que las cámaras del reality captaran la maniobra. Los seguidores del ciclo no tardaron en viralizar el momento en redes sociales. Para muchos, esta conducta confirma un patrón: Luana ya tenía fama de revisar objetos ajenos para encontrar galletitas o cigarrillos, y de agarrar comida que no le pertenece.

La participante arrastraba una advertencia previa mucho más grave. Días atrás, durante la fiesta semanal, Brian Sarmiento denunció que ella le tocó el pene sin consentimiento. El exfutbolista confesó su malestar con otras compañeras y hasta se lo vio llorando por la incomodidad. Los usuarios que siguen la transmisión las 24 horas aseguraron que el momento fue muy tenso. Luana, lejos de dimensionar el hecho, bromeó sobre lo sucedido y dijo que se sintió con la confianza suficiente para hacerlo. Después, con el correr de las horas, pidió disculpas y prometió no repetirlo. Pero la confianza del grupo ya quedó fracturada.

El caso de la bombacha robada llega entonces como un nuevo eslabón de una misma cadena de conductas límite. Luana Fernández se convirtió en la villana de la edición por su falta de respeto hacia la intimidad y la propiedad de los demás. Mientras Telefe evalúa si interviene con sanciones, los fanáticos del reality piden su expulsión inmediata. La producción, por ahora, se limita a mostrar los conflictos sin tomar medidas drásticas. Pero la paciencia del público tiene un límite. En un juego donde la convivencia es la regla de oro, tocar sin permiso o llevarse una prenda interior no son jugadas: son faltas que merecen tarjeta roja. La casa estalló, y Luana quedó más sola que nunca. El resto de los participantes ya la mira con desconfianza. Y afuera, las redes le exigen a Gran Hermano que mueva las fichas.