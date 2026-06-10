Juanita Tinelli rompió el silencio y les contestó a quienes aseguran que no trabaja: "Tener un apellido me abrió puertas pero.."

Las redes sociales suelen mostrar apenas una parte de la vida de los famosos. Sin embargo, cuando aparece la posibilidad de hablar sin filtros, muchas figuras aprovechan para responder preguntas que las acompañan desde hace años. Eso fue lo que ocurrió con Juanita Tinelli, quien decidió abordar uno de los temas más comentados sobre su figura: su trabajo, su independencia económica y el peso que tiene llevar uno de los apellidos más conocidos de la Argentina.

Durante una reciente transmisión en streaming, la hija de Marcelo Tinelli respondió a las críticas que suele recibir y compartió una profunda reflexión sobre los beneficios y las dificultades que encontró a lo largo de su vida.

La respuesta de Juana Tinelli a quienes aseguran que no trabaja

En un tramo de la transmisión, Juana se mostró cansada de los comentarios que ponen en duda su actividad laboral y explicó cómo es su situación económica actual.

"Soy una persona que está muy orgullosa y que se mantiene sola desde los 16 años económicamente. Lo digo porque es mi stream y porque lo quiero decir. Me cansé de que digan ‘esta piba no labura, esta piba no hace nada'", expresó.

Con esas palabras, la influencer dejó en claro que considera que construyó su propio recorrido y que no comparte las críticas que recibe de manera frecuente en redes sociales.

El reconocimiento a los privilegios que tuvo desde chica

A lo largo de su descargo, Juana también reconoció que crecer en una familia conocida le permitió acceder a oportunidades que probablemente no hubiera tenido de otra manera.

Lejos de negar esa realidad, decidió hablar del tema con total sinceridad.

"Está bien, subiendo TikToks y bueno, esa es la vida que me tocó, no elegí otra", afirmó.

Luego profundizó su reflexión y dejó una de las frases que más repercusión generó entre sus seguidores.

"Tonto sería no aprovechar las puertas, las posibilidades porque sí, obvio, tener un apellido me las abrió. ¿Me voy a quedar culpándome en mi cama? No, lo voy a aprovechar, es así", sentenció.

La dificultad de crecer frente a las cámaras

Además de hablar sobre el trabajo y los privilegios, Juana también se refirió a un aspecto que marcó toda su vida: la exposición pública.

Desde muy pequeña estuvo vinculada al mundo del espectáculo y convivió con la atención mediática prácticamente desde su nacimiento.

Por eso, cuando uno de los seguidores le consultó sobre el tema, la joven no dudó en compartir su mirada.

"Es difícil porque no conozco otra cosa, nací siendo expuesta", comentó.

Una reflexión sobre los efectos de la fama temprana

La influencer aseguró que crecer bajo la observación constante del público tiene consecuencias que muchas veces pasan desapercibidas.

Según explicó, esa exposición permanente influye en la forma en que una persona se desarrolla y se relaciona con el entorno.

"No creo que esté para nada bueno. Siento que te hace crecer un poco más de golpe, pero porque te hace generar conciencia de cómo te observan", reflexionó.

Sus palabras abrieron nuevamente el debate sobre el impacto que tiene la fama en los hijos de figuras públicas y sobre las dificultades que enfrentan quienes pasan gran parte de su infancia frente a las cámaras.

Una postura sincera ante las críticas

Lejos de esquivar los cuestionamientos, Juana Tinelli eligió responder con franqueza. Reconoció las ventajas que le otorgó su apellido, defendió su independencia económica y también habló de los desafíos que implica haber crecido bajo una exposición constante.

Con declaraciones directas y sin filtros, la influencer mostró una faceta poco habitual y dejó en claro que, más allá de los privilegios que reconoce haber tenido, también carga con experiencias y desafíos propios de una vida desarrollada frente a la mirada de millones de personas.