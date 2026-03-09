¿Juanita Tinelli se separó de Tomás Mazza?: el gesto en redes y las polémicas declaraciones del streamer que despertaron rumores

Días atrás sorprendió cuando Juanita Tinelli blanqueó su noviazgo con Tomás Mazza al besarse con él en pleno streaming. De la misma manera en que el romance se confirmó de manera virtual, ahora un gesto en redes sociales de la hija de Marcelo Tinelli llamó la atención de los seguidores y despertó rumores de separación. En medio del revuelo, el streamer rompió el silencio y con polémicas declaraciones dejó más dudas que certezas.

La relación había comenzado con intensidad y, lejos de la exposición mediática, avanzó rápidamente. El influencer, que también se destacó en el ambiente del boxeo vinculado a creadores de contenido, apareció en la vida de la modelo en un momento muy particular: cuando la joven denunció públicamente que había recibido amenazas. Sin embargo, a tan solo un mes de aquella confirmación, todo indicaría que el vínculo habría llegado a su fin.

La bomba la lanzó Pochi, de "Gossipeame", este lunes 9 de marzo al aire de "Puro Show" (El Trece). "La modelo separada es Juanita Tinelli, que se separó del streamer Tomás Mazza. Un romance explosivo. Él está muy pegado. Ellos salieron en un stream a decir que estaban juntos. Después contaron cómo se conocieron, que él la había visto y le había encantado, pero ella como que dudaba... ella es mucho más alta que él pero no le importó", contó la panelista.

Además, la periodista señaló cuál habría sido la señal que encendió las alarmas entre los seguidores de la pareja. "Ellos se dejaron de seguir en las redes sociales", explicó, dando a entender que algo importante habría ocurrido entre ambos y alimentando así las versiones de ruptura.

En medio del revuelo, el streamer decidió hablar y enfrentó las especulaciones durante una entrevista para el ciclo de El Trece. "El que calla otorga... yo nunca dejo de seguir a nadie, me eliminaron de seguidor", respondió cuando le preguntaron sobre su ruptura.

Juanita Tinelli y Tomás Mazza habían confirmado su romance con un beso en pleno streaming.

Además, respecto a los motivos, fue tajante: "Son cosas privadas". Y sumó: "Está complicado conseguir una relación. Son relaciones, a veces comienzan, a veces acaban, a veces te distanciás, a veces no. Son cosas humanas".

Luego, al referirse al vínculo con la hija de Marcelo Tinelli, dejó una frase que alimentó aún más las dudas sobre el presente entre ambos. "No sabría decirte si estábamos enamorados. No me pone triste. Es así la vida", aseguró. Y concluyó picante: "Todas las personas llegan a enseñarte algo. Preguntale a ella cuando la veas por qué me dejó de seguir".

Aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió de manera directa una ruptura, el gesto en redes sociales y las respuestas de Mazza indicarían que el vínculo atravesaría un momento tenso. Mientras tanto, los seguidores esperan conocer cuál es el verdadero estado de la relación.



