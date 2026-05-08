Lourdes Fernández expuso una actitud cuestionable de Ivonne Guzmán en el pasado: "Puso un patovica y..."

Lourdés Fernández, Lissa Vera, Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi son las actuales integrantes de Bandana, la agrupación musical nacida en "Popstars" (2001) con cinco cantantes. El grupo nunca se pudo completar en su totalidad, debido a la negativa de Ivonne Guzmán, una de las voces principales de La Delio Valdez. En las últimas horas, su nombre volvió a resonar en los medios, ya que Lowrdez expuso una actitud negativa de su excompañera en el pasado.

Las cuatro cantantes estuvieron en "Rumis" (La Casa del Streaming). En una entrevista distendida, Julieta Poggio hizo un comentario que sirvió de disparador para lo que vino después: "Un regreso de las cinco quiere la gente algún día".

Bandana en sus comienzos estaba conformada por cinco integrantes, incluida Ivonne Guzmán.

"Lo que pasa es que somos cuatro, ya hace tantos años. Desde el 2006 somos cuatro. Bueno, en realidad, hace más; desde el 2004 somos cuatro", señaló Valeria Gastaldi, remarcando que la división de la banda se originó antes de lo imaginado por los fans.

Luego, tomó la posta Lissa Vera, quien se sinceró respecto a la ausencia de Ivonne Guzmán en el grupo: "Cuando hicimos el primer regreso éramos nosotras cuatro y ya lo habíamos hablado. Pero igual también queremos que el fantasma de Bandana deje de perseguir a Ivonne y que Ivonne no nos siga persiguiendo a nosotras". "Creo que cada una eligió el lugar en que se siente cómoda. Y nosotras hablamos con ella, de vez en cuando nos mensajeamos", agregó, intentando aclarar que no hay conflictos con la oriunda de Colombia.

Ante la pregunta de Lizardo Ponce sobre si fueron a ver un show de ella o al revés, Lissa Vera contestó: "Nosotras con Vir la vimos en Jujuy, en los carnavales. Estábamos en un VIP megaexclusivo...".

En ese entonces, Lourdes Fernández interrumpió a su colega para sacar a la luz un comportamiento cuestionable de Ivonne. "Puso un patovica y no nos saludó", reveló la artista pelirroja. Lo que hizo más elocuente su intervención fue que Lowrdez movió una pistola de juguete y presionó una bocina de juguete. "Después la quilombera soy yo, ¿viste? La embrollera", cerró Lissa, con humor y después de adherir a lo revelado por su compañera.