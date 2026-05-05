Lourdez de Bandana generó una fuerte repercusión tras referirse a su presente personal, marcado por una importante operación y la situación judicial de su expareja. La artista se mostró conmovida al detallar los cambios drásticos que enfrentó en su vida privada, marcando un quiebre definitivo para priorizar su bienestar físico y emocional tras meses de muchísima exposición mediática.

El contexto de este conflicto nace de la traumática relación que la vocalista mantuvo con su exnovio, quien actualmente se encuentra detenido tras una serie de denuncias por violencia de género. Esta situación, sumada a los problemas de salud que la llevaron al quirófano y los distanciamientos internos en su carrera profesional, empujaron a la protagonista a un proceso de sanación profunda para dejar atrás los episodios más oscuros de su pasado.

Lourdes Fernández se sinceró sobre sus cirugías, su vínculo con Lisa Vera y el dolor de su ex tras las rejas: "Ya no quiero..."

Recientemente, en una nota para "A La Tarde", la cantante admitió la carga emocional que lleva sobre sus hombros. "He aprendido de mis errores, también de los más dolorosos", aseguró con firmeza. Al profundizar sobre el presente de su agresor, fue letal: "Me siento culpable de que mi ex esté preso". Además, aclaró que el proceso interno no es sencillo de transitar: "Para mí sigue siendo algo muy doloroso".

Respecto a su salud, Lowrdes fue sincera: "Me operé hace tres veces, estoy haciendo ejercicio y natación. Me saque el útero. Estoy con muchos cambios y quiebres de mi vida, cosas que ya no quiero mas", sentenció de forma contundente. También trajo tranquilidad al confirmar que la paz volvió a su entorno: "Con Lisa pudimos recomponer el vínculo con una pequeña charlita". Para cerrar, destacó su nuevo enfoque personal: "Me estoy enamorando de mí, que lo necesitaba un poco".

Finalmente, el arrollador nivel de resiliencia de la artista vuelve a demostrar por qué es una de las figuras más queridas de la industria. Lo sucedido dejó un precedente sobre la importancia de priorizar la salud y el amor propio frente a las adversidades más extremas. El fenómeno de su recuperación apenas comienza, marcando una nueva etapa de luz para la estrella que hoy elige abrazar su propia historia con honestidad brutal.



