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HORÓSCOPO

Horóscopo: los 4 signos que arrancan el mes con un giro inesperado

Lejos de ser algo negativo, estos giros pueden convertirse en oportunidades si se leen a tiempo. ¡Los detalles en la nota!

El inicio de mes llega con movimientos astrológicos que sacuden estructuras y obligan a tomar decisiones rápidas. Para algunos signos, este arranque no pasa desapercibido: trae cambios, noticias o situaciones que modifican el rumbo de lo que venían planeando. La clave está en saber cómo te afecta según el horóscopo.

Horóscopo: los 4 signos que arrancan el mes con un giro inesperado
Horóscopo: los 4 signos que arrancan el mes con un giro inesperado

Aries: cambio de planes de último momento

Algo que parecía definido puede darse vuelta en cuestión de horas. Aries va a tener que reaccionar rápido y confiar en su instinto para no perder terreno.

Horóscopo: los 4 signos a los que les pega fuerte el inicio de mes
Horóscopo: los 4 signos a los que les pega fuerte el inicio de mes

Leo: una noticia que reordena prioridades

Un mensaje, propuesta o situación externa puede hacer que Leo replantee su foco. Lo importante no es sostener lo anterior, sino entender hacia dónde conviene moverse ahora.

Escorpio: decisiones que no pueden esperar

Escorpio entra en un terreno donde postergar ya no es opción. Hay un giro que exige acción inmediata, aunque no tenga toda la información.

Acuario: sorpresa en lo económico o laboralUn ingreso, cambio o propuesta puede aparecer sin previo aviso. Acuario tendrá que evaluar rápido si lo toma o lo deja pasar.

Horóscopo: todo sobre el 2026, el horóscopo semanal, los signos y el horóscopo de hoy

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