Con la llegada de la temporada de Tauro, la astrología nos marca un cambio de ritmo fundamental para todos los signos zodiacales. Este momento del año trae una energía de estabilización y enfoque material, pero el horóscopo advierte que no todos transitarán este período con la misma facilidad. El impacto de este tránsito planetario será profundo, marcando un momento clave para evaluar cómo gestionamos nuestros recursos, nuestros vínculos y nuestras emociones más arraigadas.

Horóscopo: Los 4 signos que se verán más afectados esta temporada de Tauro

1. Escorpio

Al ser el signo opuesto complementario de Tauro, Escorpio recibirá esta energía de frente. La temporada iluminará todo lo relacionado con las relaciones personales y las asociaciones.

El desafío: Sentirán una presión inusual para definir vínculos que preferirían mantener en la intensidad del misterio. La necesidad taurina de claridad y estabilidad material chocará con el deseo escorpiano de control emocional.

El consejo: Evitar las luchas de poder y ceder un poco ante la simplicidad. No todo tiene que tener un trasfondo oculto.

2. Acuario

Para Acuario, la energía de tierra de Tauro forma una cuadratura (un aspecto de tensión) que pone a prueba sus bases más íntimas y familiares.

El desafío: El espíritu libre y vanguardista de Acuario se sentirá acorralado por las exigencias prácticas de la vida cotidiana. La rutina, las finanzas o las responsabilidades del hogar parecerán más pesadas que de costumbre, generando una fuerte necesidad de rebelión.

El consejo: Canalizar esa frustración innovando dentro de las estructuras existentes en lugar de intentar demolerlas por completo.

Horóscopo: consejos para esta temporada de Tauro

3. Leo

Leo, otro signo fijo, sentirá la presión de Tauro en el ámbito profesional y en su imagen pública.

El desafío: El león quiere reconocimiento rápido y aplausos, pero Tauro exige trabajo duro, silencioso y sostenido. Si los resultados no llegan con la velocidad esperada, Leo puede caer en el orgullo herido o la terquedad, estancando sus propios proyectos.

El consejo: Cultivar la paciencia. Entender que el valor real se construye paso a paso y que el éxito a largo plazo requiere bases que no se pueden apresurar.

4. Tauro

Paradójicamente, ser el anfitrión de la temporada no siempre es sinónimo de descanso. Con el Sol iluminando su propio signo, los taurinos estarán bajo una lupa cósmica.

El desafío: La energía disponible los empujará a salir de su tan amada zona de confort. Se enfrentarán a situaciones que los obligarán a soltar viejos apegos -ya sean materiales, laborales o emocionales- que ya no les sirven, lo cual es la tarea más difícil para este signo.

El consejo: Abrazar la flexibilidad. Resistirse a la evolución personal solo traerá mayor agotamiento físico y mental.

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