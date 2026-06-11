Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mirtha Legrand, quien vivió un momento de máxima tensión en un evento, y Juana Viale, quien compite con "La Peña de Morfi" (Telefe), se preparan para una nueva emisión de sus respectivos programas: "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana", que van todos los fines de semana por la pantalla de El Trece. En sus "mesazas", la "Chiqui" y su nieta tendrán invitados de lujo, que prometen debate y entretenimiento.

Una vez más, tal como tienen acostumbradas a sus audiencias, Mirtha y Juana recibirán a destacadas personalidades de la actualidad, la política y el espectáculo.

El sábado 13 de junio desde las 21.30 horas, "La Noche de Mirtha" compite una vez más contra "La noche de los ex" (Gran Hermano) en Telefe. La diva estará sentada en un nuevo programa de su legendario ciclo junto a Nacho Otero y Lilita Carrió.

También estarán presentes en la mesa de Mirtha Legrand: el economista Fausto Spotorno y el periodista Ernesto Tenembaum.

Los invitados de Mirtha Legrand para este fin de semana. (Instagram/@lamesazarg).

El domingo 14 de junio desde las 13.45 horas, "Almorzando con Juana" se enfrentará por el rating con una nueva emisión de "La Peña de Morfi" (Telefe). Juana Viale recibirá en su programa al actor Rafael Ferro y a la actriz Julieta Zylberberg.

Además, serán de la partida la actriz Manuela Pal; Carolina Baldini, exesposa de Diego "Cholo" Simeone; y Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann y papá de Cruz.