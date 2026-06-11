El escandaloso episodio que vivió Hernán Piquín durante una obra de teatro: "Le escupen la cara..."

Lo que prometía ser una noche de celebración para el mundo del espectáculo terminó convirtiéndose en una situación tan inesperada como tensa.

En medio del estreno de Charlie y la fábrica de chocolate, uno de los musicales más comentados de la temporada, Hernán Piquín quedó en el centro de un escándalo que sorprendió a todos los presentes.

El bailarín, que había asistido como invitado especial para disfrutar de la función protagonizada por Agustín "Rada" Aristarán, terminó protagonizando un fuerte enfrentamiento con dos mujeres ubicadas cerca suyo.

El episodio, según trascendió, incluyó discusiones, gritos y hasta una presunta agresión que obligó a actuar rápidamente al personal del Teatro Gran Rex.

Una noche de estreno que se salió de control

La función se desarrollaba con normalidad hasta que una situación en la platea comenzó a incomodar a Piquín. Todo ocurrió mientras el espectáculo avanzaba sobre el escenario y varios espectadores intentaban seguir atentamente una de las escenas musicales.

Según relató Pepe Ochoa en LAM, el conflicto se originó por el comportamiento de dos asistentes que hablaban constantemente durante la obra.

"Estaban viendo la obra, Hernán empezó a sentir que dos mujeres no paraban de hablar mientras Mery del Cerro cantaba. Entonces, él se da vuelta y tiene un ida y vuelta con ellas porque les pide silencio en varias oportunidades", explicó el panelista.

Lo que comenzó como un simple pedido para respetar la función fue escalando rápidamente.

El momento más tenso de la discusión

De acuerdo con el relato brindado por Ochoa, las mujeres no reaccionaron de manera positiva ante el reclamo del bailarín y el intercambio verbal fue subiendo de intensidad.

Fue entonces cuando ocurrió el episodio más impactante de la noche.

"Ellas le contestaron que no se iban a callar y ahí le escupen la cara", aseguró el periodista.

La situación generó sorpresa entre quienes se encontraban cerca y transformó por completo el clima dentro de la sala. Mientras la obra continuaba sobre el escenario, la discusión seguía creciendo en la platea.

"Arrancan a discutir, en el medio de la obra, empieza a elevarse el tono y aparece la seguridad", agregó Ochoa al describir cómo se desarrolló el conflicto.

La intervención de seguridad para evitar un escándalo mayor

Ante la escalada de tensión, el personal del teatro decidió intervenir para contener la situación y garantizar que la función pudiera continuar con normalidad.

Según trascendió, la mediación fue rápida y permitió que el episodio no pasara a mayores.

"Ordenaron la cuestión, duró un par de minutos, pero la obra seguía. Él pedía que las chicas se calmen o se retiren, ellas cedieron y se quedaron tranquilas", contó el panelista.

Gracias a esa intervención, el conflicto quedó controlado y el espectáculo pudo desarrollarse sin nuevas interrupciones.

Otros famosos fueron testigos de la escena

El episodio no pasó inadvertido entre los invitados que asistieron al estreno. Además de Pepe Ochoa, otras figuras reconocidas presenciaron el incómodo momento que atravesó el bailarín.

Entre los testigos estuvieron Laura Fidalgo y Héctor Maugeri, quienes observaron de cerca una situación que por algunos minutos amenazó con opacar una de las noches más importantes para la producción teatral.

Un episodio que terminó siendo tan comentado como la obra

Aunque la discusión se resolvió en pocos minutos y la función continuó sin inconvenientes, el incidente rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados de la velada.

Lo que debía ser una noche dedicada exclusivamente al estreno de Charlie y la fábrica de chocolate terminó teniendo un protagonista inesperado. Y si bien el espectáculo recibió la atención y los aplausos del público, el fuerte cruce que involucró a Hernán Piquín terminó acaparando buena parte de la conversación una vez que se encendieron las luces de la sala.