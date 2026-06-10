Fio Giménez reveló la verdadera razón de su separación de Cachete Sierra: "Estuvimos intentándolo durante cinco años pero.."

Las separaciones nunca son sencillas, especialmente cuando detrás existe una historia construida durante años. Más aún cuando se trata de una pareja querida por el público, que atravesó distintas etapas y desafíos juntos.

En ese contexto, Fiorella Giménez decidió abrir su corazón y compartir detalles inéditos sobre su reciente ruptura con Agustín "Cachete" Sierra, una decisión que, según explicó, llegó después de muchos intentos por sostener la relación.

Durante una entrevista en el ciclo "Ya Fue Todo", emitido por Jotax Digital, la bailarina habló con total sinceridad sobre el presente que atraviesa y cómo es hoy el vínculo con el actor.

Una separación que atraviesan con respeto y cariño

Aunque la noticia de la ruptura sorprendió a muchos seguidores de la pareja, Fiorella aseguró que el vínculo entre ambos continúa siendo bueno y que la separación se está desarrollando sin conflictos.

Incluso reveló que todavía siguen resolviendo cuestiones cotidianas derivadas de la convivencia.

"Estamos todavía en proceso de mudanza", contó.

Lejos de cualquier enfrentamiento, la artista explicó que ambos entendieron que era momento de tomar distancia pese al cariño que aún sienten.

"Estamos bien, no estamos peleados. Lo estamos haciendo con mucho amor porque los dos entendimos que nos queremos un montón, pero que a veces con el amor no alcanza", expresó.

El proceso personal que influyó en la decisión

Fiorella también habló sobre el trabajo interno que viene realizando en los últimos meses y reconoció que atraviesa una etapa de transformación personal que tuvo un peso importante en la decisión.

Según explicó, actualmente se encuentra enfocada en su bienestar emocional y en un profundo proceso terapéutico.

"Yo siempre digo que hay que sanarse uno para poder compartir con el otro y yo estoy en un proceso terapéutico muy zarpado. Creo que me estoy cuidando, él me está cuidando mucho y yo también a él", afirmó.

Sus palabras dejaron en evidencia que la ruptura no estuvo motivada por una pelea puntual, sino por una necesidad de crecimiento individual.

La contundente respuesta a los rumores de infidelidad

Como suele suceder cuando una pareja famosa anuncia su separación, rápidamente comenzaron a circular especulaciones sobre posibles terceros en discordia.

Sin embargo, Fiorella fue categórica al descartar cualquier versión relacionada con infidelidades.

"Todos me preguntaron lo mismo y en un momento me acusaron a mí de que había hecho algo raro. La verdad es que no", sostuvo.

La bailarina explicó que los conflictos que atravesaron durante la relación estuvieron vinculados a situaciones cotidianas y no a faltas de respeto entre ellos.

El desgaste de las pequeñas cosas

Al profundizar sobre las razones que llevaron al final de la relación, Fiorella aseguró que los desacuerdos surgían por cuestiones simples de la convivencia y las expectativas de cada uno.

"Nuestras peleas eran más bol..., cero marketineras porque eran tipo ‘no me acompañaste', ‘no hiciste esto'. No hubo terceros en discordia porque nos respetamos mucho con Agus", explicó.

La artista dejó en claro que, a diferencia de otras historias mediáticas, la separación no estuvo marcada por escándalos sino por un desgaste progresivo.

¿Hay chances de reconciliación?

Consultada sobre la posibilidad de volver a apostar por la relación en el futuro, Fiorella fue honesta y reconoció que no imagina una nueva reconciliación.

La experiencia de haber atravesado varias separaciones y regresos terminó influyendo en su mirada actual.

"No creería que haya una reconciliación porque es la tercera vez que volvemos", confesó.

El final de una historia que tuvo muchos intentos

Hacia el cierre de la entrevista, la bailarina realizó una profunda reflexión sobre todo lo vivido junto a Cachete Sierra y reconoció que ambos hicieron múltiples esfuerzos para sostener la relación.

"Estuvimos intentándolo durante cinco años, tuvimos un vínculo muy lindo y muy estable, pero el último tiempo fueron idas y vueltas. Se empieza a convertir en una dinámica un poco tóxica. Capaz en dos años nos cruzamos y nos podemos tomar unos mates, pero ahora necesitamos el contacto cero", concluyó.

Un adiós sin escándalos y con respeto mutuo

Lejos de los conflictos mediáticos, Fiorella Giménez eligió contar su verdad desde la honestidad y el respeto. Sus declaraciones reflejan una separación atravesada por el cariño, el aprendizaje y la necesidad de priorizar el bienestar personal.

Aunque la historia de amor con Cachete Sierra llegó a su fin, ambos dejaron en claro que el afecto sigue intacto y que, al menos por ahora, la distancia parece ser el camino que necesitan recorrer para seguir creciendo por separado.