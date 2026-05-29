Cachete Sierra se separó de Fiorella Giménez y lo comunicó con mucho dolor: "Lo intentamos mucho..."

Cachete Sierra confirmó lo que los rumores anticipaban desde hacía semanas: su separación de Fiorella Giménez. Tras varios años de relación, luego de conocerse en una de las ediciones del "Bailando", El actor y la bailarina se habían separado en 2023, y volvieron en julio de 2025. El actor admitió que la pareja atravesaba un momento difícil, pero el amor no alcanzó para sostener la convivencia.

La noticia golpeó fuerte a los seguidores de la pareja. En julio de 2025, Cachete y Fio habían celebrado su reconciliación con bombos y platillos. Dos años duró esa primera separación. En el medio, idas y vueltas, declaraciones cruzadas y un cariño que nunca se apagó del todo. La vuelta la oficializaron con la decisión de apostar de nuevo por la convivencia. Esa apuesta, reconocen ahora, no salió como esperaban.

Cachete atendió a la prensa con honestidad cruda. "Estamos en un momento difícil, pero bien, con mucho amor, trabajándolo, hablando", explicó. El periodista Rodrigo Bar de "SQP" le preguntó directamente si se trataba de un distanciamiento. El actor no quiso dar detalles finos pero tampoco esquivó el tema: "Estamos en un momento difícil. Es lo único que te puedo decir. Los dos queremos lo mejor para cada uno".

La emoción lo desbordó durante la entrevista. Cachete, siempre tan cuidadoso con su vida privada, no logró ocultar la angustia. "Me pongo mal. Hay tanto amor que uno siempre intenta, pero bueno, después en el día a día las cosas no se dan como uno quiere", reconoció. Sobre el futuro de la relación, prefirió no especular: "No lo sé la verdad. Este momento es medio triste y doloroso, pero no lo sé".

Días antes, Fiorella Giménez ya había tirado algunas pistas en sus redes sociales. Subió un video a TikTok donde mostraba que se alistaba para "una cita". Los seguidores se volvieron locos con preguntas sobre la continuidad de la pareja. Ella salió a aclarar que el encuentro era con Cachete y explicó que ambos enfrentaban "situaciones complejas".

Por eso, contó, decidieron tener citas programadas para intentar recomponer el vínculo. Además, la bailarina reveló que en ese momento estaba bajo tratamiento psicológico, un proceso que, según dijo, también influyó en el presente de la pareja.

Esta separación no es una más del mundo del espectáculo. Cachete y Fiorella construyeron una historia atípica, donde el respeto y las palabras cariñosas sobrevivieron incluso a la ruptura.

En enero de 2024, cuando ya llevaban un tiempo separados, Cachete declaró en "LAM": "La quise mucho, la quiero todavía, obviamente. Nosotros nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir". Y agregó: "Siempre que hablamos fue más sanador aún porque terminamos queriéndonos mucho y amándonos".