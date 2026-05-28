La foto más esperada: así luce Lando, el bebé de Maxi López y Daniela Christiansson

Después de varios meses manteniendo un perfil bajo con respecto a la exposición de su hijo, finalmente se conoció la carita de Lando, el bebé de Maxi López y Daniela Christiansson.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente despertaron todo tipo de comentarios sobre el parecido del pequeño con sus padres.

Hasta ahora, tanto el exfutbolista como la modelo sueca habían elegido compartir fotos cuidadas, evitando mostrar el rostro completo del bebé. Las publicaciones incluían imágenes de espaldas o postales donde apenas se podían distinguir algunos rasgos.

La foto que terminó mostrando a Lando por completo

La situación cambió en las últimas horas cuando Benedicto López compartió un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram. En medio de las imágenes familiares, apareció Lando y su rostro quedó completamente al descubierto.

El posteo mostró un desayuno familiar en la casa que comparten en Nordelta, junto a Maxi y sus hermanos. Allí, el bebé apareció relajado, rodeado de risas y en brazos de su papá, convirtiéndose inmediatamente en el centro de atención de los seguidores.

La primera foto oficial de Lando López

Lando López junto a su familia

Las comparaciones en redes no tardaron en aparecer

Las imágenes generaron una ola de comentarios entre los usuarios, que comenzaron a debatir sobre a quién se parece más el pequeño.

"Igual al padre" y "Es la versión mini de Daniela" fueron algunas de las frases que más se repitieron entre quienes siguieron de cerca las publicaciones familiares.

Cabe recordar que el pasado 22 de mayo, Daniela Christiansson ya había dado un pequeño paso al mostrar el perfil del bebé por primera vez. En aquel entonces, algunos seguidores ya habían notado detalles como su pelo clarito, sus cachetes marcados y una mirada que llamó la atención de inmediato.

Un momento familiar que enterneció a todos

Más allá de las comparaciones, la aparición de Lando volvió a mostrar el fuerte vínculo familiar que mantiene unido al clan de Maxi López.

El bebé apareció completamente integrado al grupo familiar masculino y terminó robándose todas las miradas con sus gestos y dulces rasgos. La publicación rápidamente acumuló reacciones y comentarios de seguidores que celebraron poder conocer finalmente la carita del pequeño.