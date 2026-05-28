La emoción de Nicolás Cabré al reencontrarse con su hija Rufina tras semanas en Turquía: la tierna foto

Con la mudanza de Eugenia "La China" Suárez a Estambul junto a sus hijos para convivir con Mauro Icardi, también cambió la dinámica entre Rufina y su papá, Nicolás Cabré. Después de varias semanas separados por la distancia, este jueves el actor celebró el esperado reencuentro con la nena mediante una tierna publicación en redes.

La hija mayor de la actriz regresó al país luego de permanecer casi dos meses en Turquía con su madre, sus hermanos menores y el futbolista del Galatasaray. Aprovechando el receso escolar, la pequeña de 12 años volvió a Buenos Aires mientras la pareja continúa recorriendo distintos destinos de Japón.

Fue el propio Nicolás Cabré quien decidió compartir el momento con sus seguidores. Desde su cuenta de Instagram publicó una imagen junto a Rufina en un bar, donde ambos aparecen abrazados y sonrientes. "El abrazo que me da años de vida", escribió el actor junto a un emoji de corazón rojo, dejando ver toda su felicidad por volver a verla.

El posteo rápidamente se llenó de mensajes cariñosos y reacciones de los usuarios, quienes destacaron el fuerte vínculo entre padre e hija. En los comentarios, muchos remarcaron la emoción del artista y la conexión que mantiene con Rufina pese a la distancia y los constantes viajes familiares.

El emotivo reencuentro de Nicolás y Rufina Cabré. (Foto: Instagram/ @nicolascabre80).

En los últimos meses, Nicolás Cabré comenzó a mostrarse mucho más activo en redes sociales y relajado con respecto a su intimidad. Aunque históricamente eligió mantener un perfil bajo, esta vez no dudó en compartir públicamente uno de los momentos más especiales junto a su hija.