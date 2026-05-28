Zaira Nara y Paula Chaves se mostraron juntas tras el distanciamiento: "Mis amigas..."

Zaira Nara y Paula Chaves rompieron el silencio. Aparecieron juntas, abrazadas y sonriendo en la inauguración de un local de un shopping, después de años de distancia. Luego de que trascendieran algunos gestos y se asegurara que se habían reconciliado, Paula aclaró todo y avisó que si bien los rencores habían quedado atrás, no se podía hablar de un vínculo recompuesto. Sin embargo, las imágenes actuales, ahora cambiarían el panorama.

Zaira Nara y Paula Chaves compartieron escenario el jueves a la mañana. Ocurrió en la apertura de un local comercial dentro de un shopping reconocido. Las dos modelos posaron con canastos en la mano, se abrazaron y sonrieron para las cámaras. Nadie esperaba esa imagen. Hacía años que evitaban cualquier encuentro cara a cara.

El origen del distanciamiento se remonta a casi dos décadas. Todo empezó cuando Zaira comenzó una relación con Facundo Pieres, expareja de Paula. Desde entonces, la tensión marcó la rutina de ambas. Compartían la misma agencia de representación y hasta el madrinazgo de sus hijas, pero lograban no cruzarse. En eventos, cada una tomaba recaudos para esquivar a la otra.

Lo que cambió el panorama fue una muerte. Hace algunas semanas murió Moro, el perro de Paula Chaves y Pedro Alfonso. Ese hecho operó como un puente. El dolor compartido abrió una puerta que parecía cerrada para siempre.

El jueves, ese acercamiento privado tuvo su primera muestra pública. El manager de ambas, Willy García Navarro, subió un video a sus historias de Instagram. Allí se ve a las dos modelos abrazadas, relajadas, con una sonrisa que no se apagó en ningún momento. "Diosas mis amigas. Las quiero", escribió el representante. Zaira reposteó el video en sus propias historias. Paula prefirió una foto en el local.

Días antes, ambas habían dado pistas en la tele. El 29 de abril, en "Desayuno Americano", Paula habló por primera vez con detalles. Y las cámaras de Intrusos ya habían captado a Zaira, que también se refirió al reencuentro. Para Zaira, la muerte de Moro no fue un dato menor. "Se me pone la piel de gallina. Yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo, así que viví todo eso", recordó. Y agregó: "Fue lindo para las dos, hay mucho cariño".

Paula, por su parte, describió ese momento de conexión con una imagen precisa: "Un broche de oro. Las cosas se acomodan y, de repente, te encontrás con personas en momentos que menos lo esperás". Contó que en ese contexto de dolor ambas se pusieron a hablar y que Zaira le decía: "¿Te acordás cómo estabas loca con ese perro?". La frase evocó una complicidad que el distanciamiento había dejado en suspenso.

Pero Paula fue cuidadosa. No quiso hablar de amistad plena. "Está todo bien, buena onda. Es un montón hablar de reconciliación. No sé si sirve decir que estamos amigadas", señaló. Para ella, el reencuentro fue positivo pero no equivale a un regreso inmediato a la relación de antes.

"Pasaron cosas entre nosotras, cada una tiene su punto de vista. Nos debemos una charla profunda. En el local no pudimos hablar más que media hora. Hubo un abrazo muy lindo y está todo bien", precisó. Esa conversación pendiente aparece como condición para cualquier paso siguiente.

Lo que sí dejó en claro: la incomodidad de evitarse quedó atrás. "Nos van a ver en los eventos, vamos a tomar una copa, a reírnos y a charlar, pero no hay un vínculo; sí la posibilidad de cruzarnos y que esté todo bien. Es mucho más incómodo evitar a alguien. No hay vínculo, pero está todo bien... Nos debemos una charla, pero reina la paz", concluyó.



