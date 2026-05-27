Pata Villanueva internada: el parte médico que encendió todas las alarmas

La salud de Pata Villanueva mantiene en vilo a todo el ambiente del espectáculo, desde que trascendió la noticia de su internación. La exmodelo permanece internada en el Hospital Alemán, institución que publicó el primer parte médico para llevar tranquilidad al mundo de la farándula.

El Hospital Alemán difundió este miércoles el primer parte médico oficial sobre el estado de Pata Villanueva. El comunicado, firmado por la Dirección Médica, confirmó que la exmodelo ingresó el 26 de mayo y que permanece en la unidad de terapia intensiva bajo "estricto control clínico". Eso sí: el documento no reveló el motivo del ingreso ni el diagnóstico preciso. Los allegados, por su parte, mantienen un perfil bajo y evitan dar precisiones.

Pero el misterio duró poco. Una fuente cercana a la familia le confirmó al portal Teleshow que "Pata está bien. Lo único que tuvo fue una infección urinaria. Está internada por control pero nada más". La frase, dicha casi al pasar, llevó algo de calma a los seguidores de Villanueva, que en redes sociales ya especulaban con cuadros graves. Eso sí: ni el hospital ni la familia confirmaron oficialmente esa versión. El parte médico oficial sigue siendo escueto y cuidadoso.

La internación actual de Pata Villanueva no es el primer baile de la exmodelo con la salud en estos años. En febrero de 2021, ella sufrió una fractura de cráneo tras caer por las escaleras de su casa en Punta del Este. Esa caída le demandó dos cirugías y abrió una recuperación larguísima. Durante aquella internación, además, enfrentó una hemorragia digestiva y una infección intrahospitalaria.

"No podía hablar, no podía comer, no podía hacer nada", recordó después. Hoy, ya con la voz recuperada y gran parte de la movilidad de un brazo, Villanueva sigue peleando para volver a mover las piernas con soltura. "Como yo soy Speedy González, se me hace lento y me gustaría apurar el proceso, pero no hay caso. Tiene un tiempo y lo debo respetar", confesó en una entrevista con "Puro show" el año pasado.

Más allá de la infección urinaria que mencionó la fuente familiar, lo cierto es que el solo hecho de que una paciente con el historial médico de Villanueva termine en terapia intensiva enciende las alertas. Los médicos suelen tomar esa decisión cuando necesitan monitorear signos vitales minuto a minuto, sobre todo si hay riesgos de descompensación o infecciones que puedan complicar un cuerpo que todavía se está recuperando de traumas graves.

El hermetismo de la familia, entendible en un contexto de exposición mediática enorme, también juega en contra: cada silencio alimenta la especulación. Pero los hijos de Pata, como Robertino Tarantini, ya demostraron en el pasado que prefieren cuidar la salud de su madre antes que llenar titulares. "Ella estuvo al borde de la muerte, mucho más cerca de lo que la gente piensa", reveló él tras el accidente de 2021. Esta vez, la interna familiar parece optar por la mesura.

La exmodelo, mientras tanto, transmite tranquilidad y se muestra "convencida", según los allegados. La evolución de las próximas horas será clave para saber si la terapia intensiva fue solo una precaución o si esconde algo más grave. El público, que la acompaña desde sus días en "Pata de lana" y "El show de la tarde", volvió a movilizarse. Las redes se llenaron de mensajes de aliento. Todos esperan que, como ella misma dice, el proceso respete su tiempo y termine con un final feliz.