Internaron de urgencia a Pata Villanueva y crece la preocupación: cuál es su estado de salud

En las últimas horas se conoció la noticia de la internación de Pata Villanueva. La exmodelo permanece en terapia intensiva y, aunque todavía no trascendieron oficialmente las causas de su hospitalización, su hija decidió llevar tranquilidad sobre cómo atraviesa este difícil momento.

La información salió a la luz este martes y rápidamente generó preocupación en el mundo del espectáculo. Según contó Pilar Smith en "LAM" (América TV), desde el lunes 25 de mayo la exvedette se encuentra bajo cuidados médicos permanentes y con pronóstico reservado. Mientras tanto, desde su entorno evitaron dar demasiados detalles sobre el cuadro clínico.

En medio de la incertidumbre, Agustina, la hija de Pata, rompió el silencio y buscó transmitir calma. "Está estable y fuera de peligro", aseguró de manera contundente, llevando alivio a quienes siguen de cerca la evolución de la artista.

La salud de la exvedette quedó seriamente afectada desde el dramático accidente doméstico que sufrió en febrero de 2021 en su casa de Punta del Este. Aquella caída por las escaleras le provocó una fractura de cráneo y complicaciones severas que incluso pusieron en riesgo su vida.

Pata Villanueva permanece internada desde el lunes 25 de mayo. (Foto: Instagram/ @pata_villanueva).

Después de ese episodio, Villanueva debió atravesar dos operaciones y una extensa recuperación. Con el paso del tiempo, se conoció que el golpe le dejó importantes secuelas neurológicas y motrices. Durante meses no pudo caminar, hablar ni alimentarse por sus propios medios, en una de las etapas más difíciles de su vida.

Resta saber si esta nueva internación está vinculada a las secuelas que le dejó la brutal caída que sufrió hace cinco años.