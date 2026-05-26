Valeria Aquino, la ex de "El Polaco", destrozó a Barby Silenzi con un feroz mensaje: "Loca..."

En medio del gran presente personal de El Polaco, las polémicas alrededor del músico parecen no tener descanso. La tensión entre su ex pareja y la bailarina sigue más viva que nunca y, durante las últimas horas, Valeria Aquino fulminó a Barby Silenzi con durísimas frases que explotaron en las redes.

La pelea entre ambas viene desde hace años, aunque el conflicto más fuerte nació durante el cumpleaños de Alma, la hija que Aquino tuvo con el artista tropical. Allí comenzaron varios cruces porque la exparticipante de "ShowMatch" se sintió desplazada y más tarde acusó a Valeria de enviarle mensajes al cantante con otras intenciones. Aunque en algunos momentos la relación parecía haberse calmado, los desacuerdos por la crianza y distintos roces mediáticos volvieron a encender la guerra.





Todo resurgió luego de que Valeria Aquino compartiera un video junto a su hija en Instagram. Entre cientos de comentarios apareció uno que decía: "El Polaco nunca tuvo mujeres feas. Qué genio". Sin vueltas, ella respondió con ironía: "Dejame dudar", frase que muchos interpretaron como un claro palazo para la última pareja de El Polaco.

Sin embargo, el momento más explosivo llegó cuando otra usuaria salió a defender a Silenzi. "Barby de cara es económica pero tiene un cuerpazo y le pasa el trapo a todas", escribieron. A su vez, otro internauta señaló: "Es lo que menos mira El Polaco, las busca por el lomo". Lejos de ignorarlo, Aquino redobló la apuesta y lanzó una contestación letal: "No, por loca", en referencia a la elección de su expareja.

El fuerte comentario de Valeria Aquino contra Barby Silenzi. (Foto. Instagram).

Como si eso fuera poco, la ex del cantante también habló sobre el vínculo actual que mantiene con el referente de la cumbia argentina y dejó una frase que volvió a generar revuelo. "Él me sigue llamando, pero a la que se le apagó todo es a mi", disparó. Mientras tanto, Barby Silenzi todavía no salió a responder públicamente, aunque todo indica que la novela entre ambas está lejos de terminar.