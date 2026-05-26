Crónica Looks: Melina Fleiderman marca tendencia con el estilo comfy chic que es furor este otoño-invierno 2026

En el universo de los looks comfy chic, Melina Fleiderman encontró una fórmula que combina comodidad, tendencias y mucha actitud. La conductora de Crónica volvió a demostrar que los outfits relajados también pueden tener un costado sofisticado, ideal para los días de otoño e invierno. Con prendas versátiles, básicos urbanos y toques fashionistas, armó combinaciones que funcionan tanto para la televisión como para una salida informal.

En el primer outfit, la periodista eligió una blusa blanca de aire liviano junto a un pantalón negro satinado tipo jogger. El mix entre la textura brillante y las sandalias de taco fino elevó automáticamente la propuesta. Un estilismo cómodo, moderno y con ese equilibrio justo entre casualidad y elegancia que hoy domina las tendencias.

Para el segundo look, Melina apostó por un sweater gris de corte relajado y un jogger oscuro con detalle lateral que crearon una combinación ideal para los días frescos. Las botas negras aportaron estructura y sumaron ese toque urbano que terminó de darle identidad al conjunto.

En la tercera aparición, la conductora mostró otra faceta del comfy chic con jeans negros ajustados, remera estampada y blazer marrón oversized. La mezcla de prendas básicas con una chaqueta de sastrería generó un resultado canchero y muy actual. Además, los botines completaron un outfit versátil que puede adaptarse fácilmente del trabajo a un plan nocturno.

Una vez más, Melina Fleiderman confirmó que el comfy chic sigue siendo una de las corrientes fashion favoritas de la temporada. Siluetas relajadas, prendas funcionales y accesorios simples aparecen como las claves de una tendencia que prioriza sentirse cómoda sin resignar estilo. Ideas fáciles de replicar que ya pisan fuerte en el street style y también dentro de la televisión argentina.