Crónica Looks: Melina Fleiderman marca tendencia con el estilo comfy chic que es furor este otoño-invierno 2026
La conductora apostó por combinaciones relajadas, urbanas y sofisticadas que mezclan comodidad con mucha personalidad. ¡Mirá las imágenes de sus outfits, en la nota!
En el universo de los looks comfy chic, Melina Fleiderman encontró una fórmula que combina comodidad, tendencias y mucha actitud. La conductora de Crónica volvió a demostrar que los outfits relajados también pueden tener un costado sofisticado, ideal para los días de otoño e invierno. Con prendas versátiles, básicos urbanos y toques fashionistas, armó combinaciones que funcionan tanto para la televisión como para una salida informal.
En el primer outfit, la periodista eligió una blusa blanca de aire liviano junto a un pantalón negro satinado tipo jogger. El mix entre la textura brillante y las sandalias de taco fino elevó automáticamente la propuesta. Un estilismo cómodo, moderno y con ese equilibrio justo entre casualidad y elegancia que hoy domina las tendencias.
Para el segundo look, Melina apostó por un sweater gris de corte relajado y un jogger oscuro con detalle lateral que crearon una combinación ideal para los días frescos. Las botas negras aportaron estructura y sumaron ese toque urbano que terminó de darle identidad al conjunto.
En la tercera aparición, la conductora mostró otra faceta del comfy chic con jeans negros ajustados, remera estampada y blazer marrón oversized. La mezcla de prendas básicas con una chaqueta de sastrería generó un resultado canchero y muy actual. Además, los botines completaron un outfit versátil que puede adaptarse fácilmente del trabajo a un plan nocturno.
Una vez más, Melina Fleiderman confirmó que el comfy chic sigue siendo una de las corrientes fashion favoritas de la temporada. Siluetas relajadas, prendas funcionales y accesorios simples aparecen como las claves de una tendencia que prioriza sentirse cómoda sin resignar estilo. Ideas fáciles de replicar que ya pisan fuerte en el street style y también dentro de la televisión argentina.