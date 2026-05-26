Gerardo Romano se mostró desde la camilla de un hospital y causó preocupación: ¿qué le pasó?

Gerardo Romano, talentoso actor y reconocido por su papel en la serie "El marginal" (Netflix), se mostró recostado en la camilla de un hospital. El artista, que confirmó que estará en la tercera temporada de "En el barro", subió un video desde un centro médico después de realizarse una intervención quirúrgica.

A través de Instagram, Romano subió un clip donde se lo ve con bata azul quirúrgica y sábanas verdes, además de una vía intravenosa, una pulsera de identificación médica y un tensiómetro en su brazo.

Gerardo Romano en la camilla de un centro médico. (Instagram/@gerardoromanooficial).

En el video, el actor hace una "v" con sus dedos y mirando a cámara dice "Viva Perón, caraj... Viva la patria". Si bien en un ningún momento cuenta a qué procedimiento se sometió, el artista se muestra de buen ánimo para los chistes.

Incluso, se permitió bromear con su situación en el pie del posteo. "Tuve un varoncito hermosísimo. Pesó 7,400kg", escribió Gerardo Romano. En tanto, sus colegas y fanáticos le deseaban una pronta recuperación en los comentarios de la publicación.

En una historia en Instagram, Romano se encuentra ya sentado en la camilla con los anteojos puestos leyendo mensajes de WhatsApp.